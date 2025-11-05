Test de personalidad: elegí un diseño de taza y descubrí qué impresión causas en los demás

Si esta taza te cautivó, eres una persona emocional, apasionada y llena de energía. Disfrutas de las experiencias intensas y no tienes miedo de expresar tus sentimientos. Eres muy sociable y te encanta rodearte de gente. Los demás te ven como alguien carismático y divertido, pero también pueden percibirte como un poco impulsivo. La elección de diseños animales, como el estampado de leopardo, se ha asociado con personalidades extrovertidas y seguras de sí mismas. Estos diseños pueden reflejar un deseo de conexión con la naturaleza y un espíritu libre.