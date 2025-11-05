Secciones
Test de personalidad: elegí un diseño de taza y descubrí qué impresión causas en los demás

Un desafío que se volvió viral en las redes sociales. ¿Cuál de las cuatro opciones te gusta más?

Hace 1 Hs

En el siguiente test de personalidad, más allá de un simple diseño, cada taza evoca recuerdos y aspiraciones únicas. Al seleccionar una de estas opciones, conocerás aspectos de tu ser que quizás ni siquiera conocías.

Para hacer el desafío, observá detenidamente las cuatro tazas y elegí la que más resuene con vos en este momento. No te apresures, déjate llevar por tu intuición.

Elegí la taza que más te guste

Los resultados del test de personalidad

¿Elegiste la taza de minimalismo elegante?

Si te inclinaste por esta taza, probablemente seas una persona analítica y orientada a los detalles. Aprecias la simplicidad y la funcionalidad. Tu mente es clara y ordenada, y tiendes a buscar soluciones prácticas a los problemas. Los demás te perciben como alguien confiable y reservado, pero también como una persona con una gran capacidad de concentración. Según estudios sobre la psicología del diseño, las personas que prefieren estilos minimalistas suelen ser más introspectivas y valoran la autonomía. Además, se ha demostrado que los entornos minimalistas pueden reducir el estrés y fomentar la creatividad.

¿Elegiste la taza de expresión salvaje?

Si esta taza te cautivó, eres una persona emocional, apasionada y llena de energía. Disfrutas de las experiencias intensas y no tienes miedo de expresar tus sentimientos. Eres muy sociable y te encanta rodearte de gente. Los demás te ven como alguien carismático y divertido, pero también pueden percibirte como un poco impulsivo. La elección de diseños animales, como el estampado de leopardo, se ha asociado con personalidades extrovertidas y seguras de sí mismas. Estos diseños pueden reflejar un deseo de conexión con la naturaleza y un espíritu libre.

¿Elegiste la taza de dulce tentación?

Si te sientes identificado con esta taza, eres una persona compasiva, empática y orientada hacia los demás. Te gusta cuidar de los que te rodean y crear un ambiente acogedor. Eres muy creativo y tienes una gran imaginación. Los demás te ven como alguien cálido y amable, pero también pueden subestimar tu fortaleza interior. Las personas que prefieren diseños relacionados con la comida, como los cupcakes, suelen ser más sociables y valoran las relaciones interpersonales. Además, estos diseños pueden evocar sentimientos de nostalgia y confort.

¿Elegiste la taza de elegancia literaria?

Si esta taza te atrajo, sos una persona intelectual, creativa y con una gran sensibilidad artística. Aprecias la belleza en todas sus formas y tienes un gran interés por el conocimiento. Eres muy observador y tienes una mente analítica. Los demás te ven como alguien culto y sofisticado, pero también pueden percibirte como un poco reservado. La elección de diseños con caligrafía o letras manuscritas se ha relacionado con la inteligencia emocional y la capacidad de expresarse de manera creativa. Estas personas suelen ser más reflexivas y valoran la originalidad.

