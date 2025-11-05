Nueva York: con una participación masiva, Zohran Mamdani se impuso en la elección para alcalde

Los votantes de la ciudad de Nueva York eligieron a Zohran Mamdani como alcalde este martes, tras un vertiginoso ascenso del legislador estatal de 34 años. Con más del 80% de los votos escrutados, Mamdani obtenía el 50,5% de los votos, seguido por Cuomo (41,3%) y Sliwa (7,3%).
En una victoria para el ala progresista del Partido Demócrata, Mamdani derrotó al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. Ahora, Mamdani debe navegar las interminables demandas de la ciudad más grande de Estados Unidos y cumplir con promesas de campaña ambiciosas —que los escépticos consideran poco realistas.
Con la victoria, el socialista demócrata se grabará un lugar en la historia como el primer alcalde musulmán de la ciudad, el primero de ascendencia del sur de Asia y el primero nacido en África. También se convertirá en el alcalde más joven de la ciudad en más de un siglo cuando asuma el cargo el 1 de enero.
El ascenso de Mamdani da credibilidad a los demócratas que han instado al partido a apoyar candidatos más progresistas y de izquierda en lugar de cerrar filas con centristas con la esperanza de recuperar a los votantes indecisos que han abandonado el partido.
Mamdani ya ha enfrentado señalamientos de los republicanos, incluido el presidente Donald Trump, quienes lo han calificado de amenaza y dicen que es el rostro de lo que llaman un Partido Demócrata más radical.
Hubo una participación récord en las urnas
La contienda impulsó la mayor participación en una elección para alcalde de Nueva York en más de 50 años, con más de 2 millones de votos, según la Junta Electoral de la ciudad.
También está la cuestión de cómo lidiará con Trump, quien amenazó con tomar el control de la ciudad y arrestar y deportar a Mamdani si ganaba.
Los desafíos de la nueva gestión
Mamdani nació en Uganda, donde pasó su infancia temprana, pero se crio en la ciudad de Nueva York y se naturalizó estadounidense en 2018.
El alcalde electo, que fue criticado durante toda la campaña por su poca experiencia, ahora tendrá que comenzar a formar su administración entrante antes de asumir el cargo el próximo año y planificar cómo planea cumplir con la ambiciosa agenda que lo llevó a la victoria.
Entre las promesas de campaña se encuentran el cuidado infantil gratuito, el servicio de autobuses de la ciudad gratuito, tiendas de comestibles administradas por la ciudad y un nuevo Departamento de Seguridad Comunitaria que enviaría trabajadores de salud mental para manejar ciertas llamadas de emergencia en lugar de agentes de policía.
No está claro cómo Mamdani pagará por tales iniciativas, dado que la gobernadora demócrata Kathy Hochul se opone firmemente a sus llamados para aumentar los impuestos a las personas adineradas.
Trump sugiere que el cierre del gobierno llevó a la derrota electoral republicana
El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció este martes que el Partido Republicano perdió las elecciones locales y las contiendas clave y consideró que la razón fue que su nombre no estaba en las boletas y por el cierre del gobierno federal.
“Trump no estaba en la boleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por la que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, de acuerdo con los analistas electorales”, indicó Trump en una primera publicación en la red social Truth escrita en mayúsculas.
La demócrata Spanberger fue elegida gobernadora de Virginia
La demócrata Abigail Spanberger fue elegida este martes gobernadora del estado de Virginia, según las proyecciones de medios de Estados Unidos, en una votación considerada como un termómetro de los primeros nueve meses de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
Spanberger, exagente de la CIA de 46 años, era la gran favorita en las encuestas para convertirse en la primera mujer gobernadora de este estado de la costa este, dirigido por el republicano Glenn Youngkin durante los últimos cuatro años.