El valor de las calles alternativas

“Si vas a la Rinconada, hay que entrar por la plaza Vieja, seguir una cuadra más y tomar un camino conocido como la vía ... y por esa salís al camino de sirga. Está pavimentada la mayor parte. Es bastante angosta, así que esperemos que no colapse”, dijo un vecino. “Hacia el otro lado de la plaza no hay muchas posibilidades de usar calles paralelas, ya que todas se cortan porque hay un country”, añadió. Otras opciones paralelas son las calles Yrigoyen y Facundo Quiroga, muy angostas, llenas de lomos de burro y que invariablemente se cortan antes de llegar a la plaza Vieja. Del lado este, la calle San Martín es muy útil, aunque está ya saturada, su pavimento está bastante deteriorado -si bien no tiene baches- y la doble mano se termina en la zona de la plaza de Marcos Paz. Uno de los vecinos recomienda paciencia en estos tres meses que durará la obra en la Solano Vera.