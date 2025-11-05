Secciones
Suscribite
Ingresar
Espectáculos
Famosos
El regreso de Mercedes Sosa: “La Negra” volvió a cantar en Tucumán en 1982
Un 5 de noviembre de hace 43 años retornó a los escenarios de la provincia.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
BAJANDO DEL AVIÓN. La llegada a la provincia para volver a tocar en los escenarios tucumanos fue en un avión de Aerolíneas Argentinas.
Por
Jorge Olmos Sgrosso
Hace 5 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Charly García
Mercedes Sosa
León Gieco
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Orgullo nacional: una reconocida actriz de Hollywood reveló su pasión por un dulce argentino
Iliana Calabró será abuela: su hijo Nicolás Rossi espera su primer hijo
La literatura argentina, entre las favoritas de Dua Lipa: la cantante recomendó a una atrapante autora naciona
Lo más popular
Cómo surgieron los billetes “menemtruchos” y cuántos se imprimieron en 1991
Becas para viajar a Corea y Japón: cómo postular al Winter Camp 2026
Todo lo que debés saber sobre el regreso de AC/DC a Argentina: ¿cómo comprar entradas?
Vacaciones de empleadas domésticas: ¿cuántos días de descanso me corresponden?
Qué es el turismo del silencio y por qué cada vez más personas lo eligen para descansar
Decathlon llega a la Argentina: ¿cuánto costará la ropa deportiva de la cadena francesa?
Más Noticias
Los Números de Oro de LA GACETA del 5 de noviembre de 2025 03/11/2025
Cómo surgieron los billetes “menemtruchos” y cuántos se imprimieron en 1991
La milanesa política viene con picante
Espacio Incaa: se verá “La noche sin mí”, con Natalia Oreiro
Sociedad Sirio Libanesa: proyectan una premiada animación francesa
Los estudiantes de la Escuela de Cine de la UNT organizan su festival audiovisual
Efemérides 4 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más