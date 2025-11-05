Efemérides 5 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 5 de noviembre se celebra el Día Nacional de la Aviación Civil, establecido en homenaje a la fecha de nacimiento de Aarón Félix Martín de Anchorena, considerado uno de los pioneros de la aviación en Argentina junto con Newbery. Ambos fueron los fundadores del Aero Club Argentino en 1908, la primera institución de aviación civil y militar en el país.
Curiosamente, también el 5 de noviembre, pero de 1911, Jorge Newbery, uno de los pioneros de la aviación en la Argentina, logró el récord sudamericano de altura, distancia y duración al ascender en el globo "Buenos Aires" hasta los 5.100 metros. Si bien en un inicio se lo conocía como el “loco de los aviones”, con el tiempo fue tomando mayor reconocimiento y se convirtió en uno de los primeros ídolos en Argentina, además de ser el causante principal del nombre del Club Atlético Huracán, creado en homenaje a su "Globo Huracán". Newbery falleció joven, a los 38 años, luego de intentar cruzar la Cordillera de los Andes y llegar a Chile con un aeroplano. "Por razones del destino, el monoplano se precipitó a tierra por la zona de El Plumerillo el 1° de marzo de 1914, cuando desapareció este precursor y pionero de la aviación argentina", recuerda la web del Ministerio de Cultura de la Nación sobre su muerte.
Por otra parte, se conmemora el nacimiento de César Luis Menotti, en 1938, recordado en la historia del fútbol argentino por ser el primer entrenador en ganar una Copa del Mundo con la Selección Argentina de Fútbol tras el Mundial 1978. Fallecido el 5 de mayo de 2024, su trayectoria como futbolista y director técnico transformaron al día de su natalicio como una de las efemérides más sobresalientes de la fecha. El propio Menotti, sin embago, reveló que su real fecha de nacimiento era el 22 de octubre, pero que efectivamente en su DNI consta el 5 de noviembre. Y que por ello, si bien celebraba en la primera, son muchos los que también solían saludarlo en la segunda. “Nací el 22 de octubre, pero parece que cuando me vio nacer, mi viejo dijo: ‘¿Qué hacemos con este pibe? Antes de tirarlo, aguantemos un poco’ (risas). Lo que pasó es que a los dos días de nacer, mi viejo fue a Tucumán por trabajo, y cuando volvió, había pasado la fecha permitida para anotarme, no lo dejaban y no le quedó otra que hacerlo como si hubiera nacido ese día. Aunque en todos lados aparezca que nací el 5 de noviembre, siempre festejé mis cumpleaños el 22 de octubre. Igual, si me llaman el 5, agradezco”, expuso Menotti.
Por otro lado, el 5 de noviembre de 2006, el Alto Tribunal iraquí condenó al Saddam Hussein a morir en la horca por su participación en el fallecimiento de 148 iraquíes chiíes de la aldea de Duyail durante su régimen, en 1983. Al escuchar su condena, el ex dictador se retiró al grito de “Alá es grande”. Además, junto a él también fueron sentenciados Barzan Ibrahim al-Tikriti y Awad Hamad al Bandar.
En tanto, el 5 de noviembre de 2013, fallece Juan Carlos Calabró a sus 79 años en el Hospital Británico como consecuencia de una enfermedad que padecía hace años, que le impedía la generación de glóbulos rojos en su médula.
A su vez, el 5 de noviembre de 1903 nace Lino Palacio en el barrio porteño de San Telmo, donde se crio y realizó sus primeros dibujos, aunque su primera obra se publicó en la revista Caras y Caretas cuando apenas tenía 9 años.
En el mismo sentido, el 5 de noviembre de 1968 nace Ricardo Fort, hijo de Carlos Augusto Fort y nieto de Felipe Fort, fundador de la empresa de chocolates FelFort. Ricardo fue un empresario y personaje mediático que participó de algunos cortometrajes, además de ser una fija en el programa Bailando por un Sueño, conducido por Marcelo Tinelli. Pero una hemorragia interna en el estómago mientras se realizaba una cirugía por una fractura femoral terminaron con la vida de Fort, que falleció por un paro cardíaco a sus 45 años y desde entonces se volvió una figura aún más popular, sobre todo en las redes sociales.
El 5 de noviembre también se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, impulsado por Japón, uno de los países que más sufre este tipo de desastres naturales, y creado durante la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realizó el 5 de noviembre de 2015.
Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis
Día Nacional de la Aviación Civil
1414 – Se abre el Concilio de Constanza en el que se pone fin al llamado Cisma de Occidente.
1811 – Estalla en San Salvador un movimiento independentista, sofocado por las autoridades españolas.
1813 – Levantamiento en Cuzco (Perú) contra la dominación española.
1838 – Independencia de Honduras.
1884 – Se crea en Buenos Aires la Biblioteca Nacional de Maestros.
1900 – Primera Convención Constituyente de Cuba.
1903 – Nace Lino Palacio, dibujante e historietista argentino.
1904 – Nace Sofía Bozán, actriz argentina.
1911 – Nace Roy Rogers, actor y compositor estadounidense.
1911 – Jorge Newbery, pionero de la aviación en la Argentina, logra el récord sudamericano de altura al ascender en el globo «Buenos Aires» hasta los 5100 metros.
1913 – Nace Vivien Leigh, actriz inglesa.
1914 – I Gran Guerra Europea: Gran Bretaña, Francia y Rusia declaran la guerra al imperio turco otomano.
1916 – El emperador alemán Guillermo II y el emperador de Austria Francisco José I proclaman el reino independiente de Polonia.
1918 – Nace Homero Expósito, poeta y letrista de tangos argentino (f. 1987).
1932 – Treinta mil soldados de Manchuria se rebelan contra sus oficiales japoneses.
1938 – Nace César Luis Menotti, DT de la selección argentina campeona mundial en 1978.
1938 – Nace Néstor Ibarra, periodista argentino (f. 2005).
1940 – Franklin Delano Roosevelt, es reelegido por tercera vez presidente de Estados Unidos.
1941 – Nace Art Garfunkel, cantante y actor estadounidense.
1942 – Segunda Guerra Mundial. El Gobierno francés de Vichy y el del Reino Unido firman un armisticio por el que Madagascar pasa a manos de los aliados.
1943 – Nace Sam Shepard, actor estadounidense
1956 – Se crea la Universidad del Museo Social Argentino.
1959 – Nace Bryan Adams, cantante canadiense.
1963 – Nace Tatum O’Neal, actriz estadounidense.
1968 – Nace Ricardo Fort, actor y empresario argentino (f. 2013).
1975 – Muere Agustín Tosco, uno de los más destacados dirigentes gremiales de las décadas de 1960 y 1970. Integró la CGT de los Argentinos y fue uno de los principales protagonistas del Cordobazo, que precipitó la caída del dictador Juan Carlos Onganía.
1989 – Muere Vladimir Horowitz, músico ruso.
1991 – Roban casi 3.000 millones de dólares en la Caja Agraria de Santa Fe de Bogotá (Colombia), en una acción calificada de «asalto del siglo».
1992 – La poetisa cubana Dulce María Loynaz es galardonada con el Premio Cervantes de Literatura.
1996 – Bill Clinton es reelegido presidente de EEUU, con un 49 por ciento de los votos, frente al 41 por ciento de su rival, el republicano Robert Dole.
2006 – En Irak, Sadam Husein es condenado a morir en la horca por su implicación en la muerte de 148 iraquíes chiíes de la aldea de Duyail en 1983.
2006 – En Nicaragua, Daniel Ortega gana las elecciones presidenciales.
2007 – El escritor argentino Martín Kohan, gana el Premio Herralde de Novela con su obra Ciencias morales.
2009 – Muere Félix Luna, historiador argentino.
2012 – Muere Leonardo Favio, cantautor, cineasta y actor argentino.
2013 – India lanza la Mars Orbiter Mission, su primera sonda interplanetaria.
2013 – Muere Juan Carlos Calabró, actor y comediante argentino.
2013 – Muere Juan Manuel Tenuta, actor uruguayo.