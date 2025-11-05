Efemérides 5 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Por otra parte, se conmemora el nacimiento de César Luis Menotti, en 1938, recordado en la historia del fútbol argentino por ser el primer entrenador en ganar una Copa del Mundo con la Selección Argentina de Fútbol tras el Mundial 1978. Fallecido el 5 de mayo de 2024, su trayectoria como futbolista y director técnico transformaron al día de su natalicio como una de las efemérides más sobresalientes de la fecha. El propio Menotti, sin embago, reveló que su real fecha de nacimiento era el 22 de octubre, pero que efectivamente en su DNI consta el 5 de noviembre. Y que por ello, si bien celebraba en la primera, son muchos los que también solían saludarlo en la segunda. “Nací el 22 de octubre, pero parece que cuando me vio nacer, mi viejo dijo: ‘¿Qué hacemos con este pibe? Antes de tirarlo, aguantemos un poco’ (risas). Lo que pasó es que a los dos días de nacer, mi viejo fue a Tucumán por trabajo, y cuando volvió, había pasado la fecha permitida para anotarme, no lo dejaban y no le quedó otra que hacerlo como si hubiera nacido ese día. Aunque en todos lados aparezca que nací el 5 de noviembre, siempre festejé mis cumpleaños el 22 de octubre. Igual, si me llaman el 5, agradezco”, expuso Menotti.