Las macabras búsquedas de César Sena en Google antes y después del crimen de Cecilia Strzyzowski

“Qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta”, “Mente de asesino”, “Un asesino siente remordimiento”. Estas fueron algunas de las búsquedas que realizó César Sena en los días posteriores a la muerte de Cecilia Strzyzowski, ocurrida el 2 de junio de 2023, cuando aún la Justicia no lo investigaba. Hoy, el joven está imputado como autor del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género.
Del historial de YouTube de Sena se desprende que el 1° de junio, a las 18.43, buscó “cómo luxar un brazo” y, un minuto después, “cómo romper una muñeca”. Mientras tanto, Cecilia googleaba sobre el viaje a Ushuaia que la familia Sena le había prometido: “qué puedo llevar en el equipaje de mano”, “tramitar DNI digital”, “es obligatorio pasaporte para viajar en Argentina”.
Su última búsqueda fue a las 10.07 del 2 de junio. Una hora antes, a las 9.15, las cámaras de seguridad registraron su ingreso a la casa de los Sena en Resistencia. Nunca salió con vida.
Peritos y testigos en el juicio
Las búsquedas fueron incorporadas al expediente y repasadas esta mañana durante el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, con las declaraciones de Matías Aguilera y Osvaldo Juan Cruz, técnicos de la división de cibercrimen de la policía provincial.
César Sena, junto a sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, enfrenta cargos como coautor y partícipe primario del crimen. Los acompañan en la causa Fabiana González, José Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, imputados por encubrimiento agravado.
Jiujitsu, lesiones y una presunta defensa
Sena practicaba jiujitsu, arte marcial que la fiscalía considera clave para comprender el tipo de ataque que habría sufrido la víctima. Aunque el cuerpo nunca apareció, los investigadores sostienen que la muerte se produjo por estrangulamiento o compresión del cuello, en un contexto de pelea.
El médico forense Carlos Zárate declaró que el 10 de junio de 2023, al examinar al acusado, observó tres lesiones compatibles con rasguños en proceso de curación. “Llevaban varios días de evolución”, dijo, y precisó que estaban en el cuello y en el brazo derecho. La fiscalía considera esas marcas como prueba de un acto defensivo de Cecilia durante el ataque.
“Qué pasa con el alma de los que son asesinados”
Después del 2 de junio, las búsquedas de César cambiaron de tono. El 4 de junio, a las 15.12, consultó en YouTube “así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia”. Horas más tarde, buscó “¿puede un revólver usar silenciador?”, “silenciador escopeta” y “silenciador calibre 32”.
Ya entrada la noche, escribió en Google: “Qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta”, “Qué pasa con el alma de los que son asesinados”, “almas asesinadas”, “muerte violenta qué pasa con el alma”. Un día después, la madre de Cecilia denunció su desaparición.
El falso viaje y la ruta hacia Campo Rossi
Hasta esa mañana, las búsquedas de Cecilia Strzyzowski estaban relacionadas con el viaje a Ushuaia que nunca existió. Según la fiscalía, ese fue el engaño con el que la familia Sena atrajo a la joven.
Eduardo Silva, agente de la División Búsqueda, confirmó que no había pasajes ni registros de vuelo o viaje terrestre a Ushuaia. También se verificó la base de datos de Migraciones y CNRT, sin resultados.
El oficial Daniel Bagatoli, de la División Metodología de Investigación, mostró el recorrido de los celulares de César y Cecilia: ambos teléfonos se desplazaron juntos desde la casa de los Sena hacia el predio de Campo Rossi, donde la familia tenía una chanchería. Allí, según las antenas de telefonía, estuvieron cerca de las 20 horas del 2 de junio. Los investigadores creen que en ese lugar quemaron el cuerpo de la víctima.
El relato coincide con lo declarado por Melani Macksimchuk y Rita Alejandra Romero, empleadas de los Sena, quienes afirmaron haber visto a César esa tarde con dos celulares, en una actitud nerviosa y evasiva.