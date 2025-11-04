Las macabras búsquedas de César Sena en Google antes y después del crimen de Cecilia Strzyzowski

“Qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta”, “Mente de asesino”, “Un asesino siente remordimiento”. Estas fueron algunas de las búsquedas que realizó César Sena en los días posteriores a la muerte de Cecilia Strzyzowski, ocurrida el 2 de junio de 2023, cuando aún la Justicia no lo investigaba. Hoy, el joven está imputado como autor del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género.