El dólar oficial registró una caída de $15: ¿a cuánto se vendió en la city tucumana?

Comparó la situación actual con los primeros meses del gobierno de Carlos Menem, cuando la Ley de Convertibilidad fue promulgada en respuesta a la crisis, la recesión y el retraso cambiario. Dijo que Javier Milei enfrenta una coyuntura similar, con la oportunidad de establecer un nuevo orden económico basado en reglas estables, pero adviertió que el éxito depende de la coherencia entre discurso y acción.