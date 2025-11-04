Secciones
DeportesTenis

Florencia Urrutia, la santafesina que forjó su carrera entre el tenis universitario y los sueños profesionales

Tras formarse en el exigente circuito universitario de Estados Unidos, la jugadora de 24 años decidió volver al profesionalismo. Hoy, desde el puesto 509 del ranking WTA y bajo la guía de Enzo Artoni, Urrutia representa a una generación de argentinas que elige persistir, compartir y crecer juntas.

ENTRE SUEÑOS. Florencia Urrutia durante el WTA 125 de Tucumán, donde confirmó que su camino en el tenis sigue intacto, aunque haya aprendido a recorrerlo a su manera. ENTRE SUEÑOS. Florencia Urrutia durante el WTA 125 de Tucumán, donde confirmó que su camino en el tenis sigue intacto, aunque haya aprendido a recorrerlo a su manera. Foto de Analía Jaramillo/LA GACETA
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánWTA 125 Tucumán Open
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla
2

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
3

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
4

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
5

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?
6

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

Más Noticias
¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

San Martín de Tucumán confirmó la renuncia de la comisión directiva y el llamado a elecciones

San Martín de Tucumán confirmó la renuncia de la comisión directiva y el llamado a elecciones

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

El viaje secreto de Flavio Briatore a Argentina que define el futuro de Franco Colapinto en la F-1

El viaje secreto de Flavio Briatore a Argentina que define el futuro de Franco Colapinto en la F-1

Di Carlo asumió como presidente de River y lanzó una fuerte crítica: “no nos representa”

Di Carlo asumió como presidente de River y lanzó una fuerte crítica: “no nos representa”

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Comentarios