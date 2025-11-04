Florencia Urrutia, la santafesina que forjó su carrera entre el tenis universitario y los sueños profesionales
Tras formarse en el exigente circuito universitario de Estados Unidos, la jugadora de 24 años decidió volver al profesionalismo. Hoy, desde el puesto 509 del ranking WTA y bajo la guía de Enzo Artoni, Urrutia representa a una generación de argentinas que elige persistir, compartir y crecer juntas.
ENTRE SUEÑOS. Florencia Urrutia durante el WTA 125 de Tucumán, donde confirmó que su camino en el tenis sigue intacto, aunque haya aprendido a recorrerlo a su manera. Foto de Analía Jaramillo/LA GACETA
