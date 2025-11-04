Secciones
DeportesFútbol

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definen el título de la Copa Argentina

Este miércoles desde las 21:10, La "Lepra" y el "Bicho" medirán fuerzas en Córdoba, en búsqueda de sumar una nueva estrella.

POR LA GLORIA. Independiente y Argentinos sueñan con levantar el trofeo de la Copa Argentina. POR LA GLORIA. Independiente y Argentinos sueñan con levantar el trofeo de la Copa Argentina.
Hace 1 Hs

Desde las 21:10, Independiente Rivadavia y Argentinos se disputarán el título de la Copa Argentina, que otorga nada más y nada menos que un pasaje para disputar la próxima Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el estadio de Instituto de Córdoba y será televisado por TyC Sports.

La “Lepra” mendocina, dirigida por Alfredo Berti, arribó a la final tras dejar en el camino a Estudiantes de Caseros (1-0), Platense, por penales, Central Córdoba (2-1), Tigre (3-1) y en semifinales eliminó por penales a River tras empatar 0-0 en tiempo regular. Así se clasificó al partido por el título por primera vez en la historia del torneo. En el Clausura, en tanto, el equipo no atraviesa su mejor momento y lleva un a racha de ocho partidos sin ganar. Sin embargo, en Mendoza saben que una final es un partido aparte y se ilusionan con alcanzar gritar campeón y poder llegar a la máxima cita continental por primera vez en su historia.

Por su parte el “Bicho”, dirigido por Nicolás Diez, pelea los primeros puestos de la tabla Anual en la Liga Profesional y sueña con sumar una nueva estrella luego del título obtenido en el Clausura 2010. En esta Copa eliminó a Central Norte y Excursionistas (3-0), Aldosivi (2-1), Lanús (1-0) y Belgrano (2-1). Y ahora intentará coronar un presente que se fue consolidando en los últimos años.

En definitiva, se espera un encuentro disputado en el que ambos equipos irán a fondo para poder abrazar la gloria.

Temas Asociación Atlética Argentinos JuniorsCopa ArgentinaClub Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla
2

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
3

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
4

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
5

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La milanesa política viene con picante
6

La milanesa política viene con picante

Más Noticias
¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

San Martín de Tucumán confirmó la renuncia de la comisión directiva y el llamado a elecciones

San Martín de Tucumán confirmó la renuncia de la comisión directiva y el llamado a elecciones

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

El viaje secreto de Flavio Briatore a Argentina que define el futuro de Franco Colapinto en la F-1

El viaje secreto de Flavio Briatore a Argentina que define el futuro de Franco Colapinto en la F-1

Di Carlo asumió como presidente de River y lanzó una fuerte crítica: “no nos representa”

Di Carlo asumió como presidente de River y lanzó una fuerte crítica: “no nos representa”

Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich por la Champions?

Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich por la Champions?

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Comentarios