Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definen el título de la Copa Argentina

Desde las 21:10, Independiente Rivadavia y Argentinos se disputarán el título de la Copa Argentina, que otorga nada más y nada menos que un pasaje para disputar la próxima Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el estadio de Instituto de Córdoba y será televisado por TyC Sports.
La “Lepra” mendocina, dirigida por Alfredo Berti, arribó a la final tras dejar en el camino a Estudiantes de Caseros (1-0), Platense, por penales, Central Córdoba (2-1), Tigre (3-1) y en semifinales eliminó por penales a River tras empatar 0-0 en tiempo regular. Así se clasificó al partido por el título por primera vez en la historia del torneo. En el Clausura, en tanto, el equipo no atraviesa su mejor momento y lleva un a racha de ocho partidos sin ganar. Sin embargo, en Mendoza saben que una final es un partido aparte y se ilusionan con alcanzar gritar campeón y poder llegar a la máxima cita continental por primera vez en su historia.
Por su parte el “Bicho”, dirigido por Nicolás Diez, pelea los primeros puestos de la tabla Anual en la Liga Profesional y sueña con sumar una nueva estrella luego del título obtenido en el Clausura 2010. En esta Copa eliminó a Central Norte y Excursionistas (3-0), Aldosivi (2-1), Lanús (1-0) y Belgrano (2-1). Y ahora intentará coronar un presente que se fue consolidando en los últimos años.
En definitiva, se espera un encuentro disputado en el que ambos equipos irán a fondo para poder abrazar la gloria.