Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definen el título de la Copa Argentina

La “Lepra” mendocina, dirigida por Alfredo Berti, arribó a la final tras dejar en el camino a Estudiantes de Caseros (1-0), Platense, por penales, Central Córdoba (2-1), Tigre (3-1) y en semifinales eliminó por penales a River tras empatar 0-0 en tiempo regular. Así se clasificó al partido por el título por primera vez en la historia del torneo. En el Clausura, en tanto, el equipo no atraviesa su mejor momento y lleva un a racha de ocho partidos sin ganar. Sin embargo, en Mendoza saben que una final es un partido aparte y se ilusionan con alcanzar gritar campeón y poder llegar a la máxima cita continental por primera vez en su historia.