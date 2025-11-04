Con Leandro Paredes y Edinson Cavani de regreso, Boca Juniors se juega todo en el superclásico

El “Xeneize” pone primera en la semana más trascendental del año. A pocos días del superclásico, el equipo de Claudio Úbeda encara una oportunidad de oro: asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2026 y, al mismo tiempo, relegar a River en la tabla anual. En esa dirección, el DT ya comenzó a definir un “11” que tendrá la vuelta de Leandro Paredes y podría incluir la sorpresa de Ander Herrera, una carta que viene ganando terreno en la previa del duelo más esperado.