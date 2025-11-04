Con Leandro Paredes y Edinson Cavani de regreso, Boca Juniors se juega todo en el superclásico

El “Xeneize” pone primera en la semana más trascendental del año. A pocos días del superclásico, el equipo de Claudio Úbeda encara una oportunidad de oro: asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2026 y, al mismo tiempo, relegar a River en la tabla anual. En esa dirección, el DT ya comenzó a definir un “11” que tendrá la vuelta de Leandro Paredes y podría incluir la sorpresa de Ander Herrera, una carta que viene ganando terreno en la previa del duelo más esperado.
Aunque recién será la primera práctica formal, la base del equipo parece definida y solo habría retoques puntuales. El campeón del mundo reemplazará a Tomás Belmonte en el eje, mientras que el ingreso del español es una posibilidad concreta. Herrera, que acumula cinco ingresos consecutivos desde el banco con alto nivel, demostró inteligencia y jerarquía. Su conexión con Milton Delgado y el entendimiento con Paredes entusiasman al cuerpo técnico, que evalúa incluirlo desde el arranque en lugar de Carlos Palacios, de rendimiento irregular.
El mediocampista europeo también fue decisivo en el triunfo contra Estudiantes, donde provocó la expulsión de Gabriel Neves y generó el penal que Miguel Merentiel cambió por gol. Esa influencia, sumada a su despliegue, lo convierte en una alternativa real para acompañar al tridente ofensivo que completan Ezequiel Zeballos, Giménez y Merentiel, el sector de mayor efectividad del semestre.
Cavani, listo para volver ante el "Millonario"
En defensa, Juan Barinaga evolucionó bien tras el susto en La Plata y será titular. Y en ofensiva, la noticia más resonante es la vuelta de Edinson Cavani, recuperado de una inflamación en el psoas derecho. El capitán, que no juega desde septiembre, será convocado pero no titular.
Después de perderse seis partidos por lesión, el uruguayo vuelve justo a tiempo para el clásico que puede marcar el rumbo del año. Con Paredes y Cavani disponibles, Boca recupera experiencia y carácter para buscar en La Bombonera el golpe que lo devuelva al centro de la escena.