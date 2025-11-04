WTA 125 Tucumán Open: todo lo que tenés que saber antes de ir a Lawn Tennis

En el Tucumán Lawn Tennis se respira tenis antes de que la pelota bote. Desde temprano, cuando el sol apenas roza el horizonte, ya se escucha el murmullo de los primeros espectadores, de los empleados, de voluntarios y de jugadoras entrando en calor. Aunque el partido estelar sea a la tarde, el club se mueve como si fuera mediodía desde las 9. Los portones están abiertos, el ingreso es rápido y las canchas comienzan a poblarse. Los primeros saques oficiales salen a partir de las 11 y la acción se estira hasta la noche, porque el tenis en Tucumán decidió no dormir desde la llegada del WTA 125 Tucumán Open.