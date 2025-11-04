Charla sobre Derecho e IA en Concepción

El Colegio de Abogados del Sur organiza para mañana una charla sobre los alcances de la Inteligencia Artificial en el Derecho denominada “Del lenguaje humano al código”.
El evento, auspiciado por el Gobierno de la provincia, estará a cargo del doctor Alejandro Urueña y tocará temas como industrialización de la argumentación, minería de textos, métricas legales visuales y análisis semántico de la jurisprudencia y predicción de fallos, además de tratar de responder preguntas como “¿podemos anticipar decisiones judiciales?” o “¿cómo se regula la tecnología legal”?
Urueña es Diplomado en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Universidad Austral; Diplomado en Derecho 4.0, Universidad Austral; Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Universidad Austral (T.P); Posgrado de Inteligencia Artificial y Derecho, Posgrado en Metaverso y Magister en Inteligencia Artificial Centro Europeo de Posgrado, además de participar del Programa MIT pro en desarrollo y diseño en productos y servicios en IA con Insignia de Asignación Ejemplar.
La entidad que conduce Diego Vals informó que se trata de una charla sobre derecho inteligente que intentará resolver la pregunta sobre si estamos preparados para ello. “Más allá de la inteligencia artificial, descubrí cómo el Derecho está cambiando”, informaron.
El evento será el miércoles 5 de noviembre, a las 17, en el SUM del Colegio, en calle España 1583 en Concepción.