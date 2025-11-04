Charla sobre Derecho e IA en Concepción

El evento, auspiciado por el Gobierno de la provincia, estará a cargo del doctor Alejandro Urueña y tocará temas como industrialización de la argumentación, minería de textos, métricas legales visuales y análisis semántico de la jurisprudencia y predicción de fallos, además de tratar de responder preguntas como “¿podemos anticipar decisiones judiciales?” o “¿cómo se regula la tecnología legal”?