Dos jóvenes argentinos crean una app que se propone revolucionar la neurocirugía

“Nos dimos cuenta de que muchos hospitales del país no pueden pagar estos sistemas. Queríamos que la tecnología sirviera para resolver un problema real”, explicó Mannelli en una entrevista con Mario Pergolini en "Otro día perdido". Su compañero Sarthou agregó que el sistema “reconstruye en 3D" tumores y estructuras críticas del cerebro a partir de resonancias magnéticas, y que las proyecta sobre el paciente mediante cascos o celulares. Así, los cirujanos pueden ver las áreas a intervenir directamente sobre el cuerpo, sin depender de pantallas externas.