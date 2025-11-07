Secciones
Dos jóvenes argentinos crean una app que se propone revolucionar la neurocirugía

El proyecto, que promete democratizar el acceso a la tecnología médica, fue premiado por el American College of Surgeons.

INTELIGENCIA ARGENTINA. Lucciano y Tiago, dos jóvenes del ITBA, crearon una app que asiste a neurocirujanos con realidad aumentada. / OTRO DÍA PERDIDO INTELIGENCIA ARGENTINA. Lucciano y Tiago, dos jóvenes del ITBA, crearon una app que asiste a neurocirujanos con realidad aumentada. / OTRO DÍA PERDIDO
Hace 1 Hs

A los 24 y 25 años, Lucciano Mannelli y Tiago Sarthou, bioingenieros del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), desarrollaron Navian, una app que combina inteligencia artificial (IA) y realidad aumentada para asistir a los cirujanos durante operaciones cerebrales complejas. Su innovación promete reducir costos millonarios y acercar la tecnología de precisión a hospitales públicos de toda la región.

El proyecto nació en 2024 como una tesis universitaria y hoy ya acumula premios internacionales. Según la Asociación Estadounidense de Cirujanos (American College of Surgeons), Navian podría “democratizar el acceso a la neurocirugía avanzada”. La herramienta permite ahorrar hasta un millón de dólares por equipo al reemplazar los sistemas de navegación quirúrgica tradicionales (tecnologías que funcionan como un GPS del cerebro) por una versión accesible y portátil.

APP PARA CAMBIAR LA NEUROCIRUGÍA. Desde el ITBA desarrollaron un sistema con IA y realidad aumentada que permite operar con precisión a menor costo. / NAVIA APP PARA CAMBIAR LA NEUROCIRUGÍA. Desde el ITBA desarrollaron un sistema con IA y realidad aumentada que permite operar con precisión a menor costo. / NAVIA

“Nos dimos cuenta de que muchos hospitales del país no pueden pagar estos sistemas. Queríamos que la tecnología sirviera para resolver un problema real”, explicó Mannelli en una entrevista con Mario Pergolini en "Otro día perdido". Su compañero Sarthou agregó que el sistema “reconstruye en 3D" tumores y estructuras críticas del cerebro a partir de resonancias magnéticas, y que las proyecta sobre el paciente mediante cascos o celulares. Así, los cirujanos pueden ver las áreas a intervenir directamente sobre el cuerpo, sin depender de pantallas externas.

Un hospital público de Tucumán con la misma tecnología que uno de Boston

Además de mejorar la precisión y seguridad de las operaciones, la herramienta reduce los tiempos de preparación, los costos del quirófano y la necesidad de equipamiento costoso. En palabras de Mannelli: “queremos que un neurocirujano en un hospital público de Tucumán o Jujuy tenga acceso al mismo nivel de tecnología que uno en Boston”.

Actualmente, Navian está en fase de validación clínica en el Fleni, donde ya se realizaron 20 intervenciones exitosas junto al jefe del Departamento de Neurocirugía, Andrés Cervio. El desarrollo fue reconocido también por la Academia Nacional de Medicina y obtuvo el Premio Invap a la mejor tesis de ingeniería del país.

El equipo ya planea extender la aplicación a otras especialidades como traumatología, cardiología y cirugía de columna, y busca financiamiento para escalar su producción.

