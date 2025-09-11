Alumnas de 16 años crearon una app de juegos para chicos con autismo

La iniciativa fue presentada en la feria TIC Experience, donde alumnos de nivel secundario de esta institución muestran los proyectos que desarrollan durante el año. En medio de plataformas, inteligencia artificial y videojuegos, el stand de Mayte Calvert de Bohun, Micaela Bodner, Julieta Weber e Isabella Pesoba llamó la atención por su objetivo social y su enfoque inclusivo.