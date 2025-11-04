Congreso del Agua en Tucumán: “La educación ambiental no puede ser otra cosa que una educación política”
El biólogo y educador ambiental Guillermo Priotto brindó una conferencia en el Centro Cultural Virla donde abordó los desafíos del pensamiento ambiental contemporáneo. Invitó a repensar la educación, la energía y la acción política desde una mirada compleja, emocional y relacional
RESPONSABILIDAD. Para el especialista el gran desafío es recuperar el sentido de comunidad y de responsabilidad colectiva. LA GACETA/ FOTO ARIANE ARMAS
