San Martín de Tucumán confirmó la renuncia de la comisión directiva y el llamado a elecciones

El movimiento político en San Martín sumó un nuevo capítulo. A través de un comunicado publicado en sus redes oficiales, el club confirmó la renuncia de la mayoría de los integrantes de la Comisión Directiva y anunció formalmente la convocatoria a elecciones. La noticia, esperada desde hace varios días, marca el inicio de una transición institucional que definirá el futuro inmediato del “Santo”.
“Desde el Club A. San Martín informamos que una parte mayoritaria de integrantes de la HCD firmó la renuncia a su cargo, la cual será oportunamente notificada a la Dirección de Personas Jurídicas de Tucumán. Por este motivo, nuestra institución continuará conducida por el presidente, Rubén Moisello, y Miguel Vivanco, integrante de la Comisión Fiscalizadora”, expresa el comunicado oficial difundido por las cuentas del club.
En la misma publicación, la entidad confirmó el cronograma electoral. “Además, comunicamos el llamado a elecciones, con fecha límite para la presentación de listas el día sábado 22 de noviembre. El acto electoral, por un pedido formulado durante la Asamblea Ordinaria desarrollada el pasado viernes 31 de octubre, fue programado para el domingo 30 de noviembre”. De este modo, el proceso de sucesión ya tiene plazos definidos.
Desde el Club A. San MartÃn informamos que una parte mayoritaria de integrantes de la HCD firmÃ³ la renuncia a su cargo, la cual serÃ¡ oportunamente notificada a la DirecciÃ³n de Personas JurÃdicas de TucumÃ¡n. Por este motivo, nuestra instituciÃ³n continuarÃ¡ conducida por elâ¦ pic.twitter.com/YdIKvO9gh5— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) November 4, 2025
La decisión busca ordenar el proceso interno tras semanas de incertidumbre y conversaciones entre los distintos sectores del club. La dirigencia saliente, encabezada por Moisello, formalizó la renuncia para habilitar un traspaso transparente y permitir que las listas opositoras puedan participar en igualdad de condiciones. Hasta entonces, la conducción transitoria estará a cargo del propio presidente y de la Comisión Fiscalizadora.
Una etapa que llega a su fin
Con este anuncio, San Martín entra oficialmente en un período de transición. El 30 de noviembre será una fecha determinante no solo para elegir autoridades, sino también para marcar el rumbo deportivo y financiero del club de cara a la temporada 2026. La renovación dirigencial llega en un momento clave: el desafío será recuperar la estabilidad institucional y volver a poner el proyecto deportivo en el centro de la escena.