Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín de Tucumán confirmó la renuncia de la comisión directiva y el llamado a elecciones

A través de un comunicado, el club informó la dimisión mayoritaria de los integrantes de la CD y anunció la fecha de los comicios, prevista para el 30 de noviembre.

San Martín de Tucumán confirmó la renuncia de la comisión directiva y el llamado a elecciones Foto de Alejandro Cruz/PRENSA CASM.
Hace 1 Hs

El movimiento político en San Martín sumó un nuevo capítulo. A través de un comunicado publicado en sus redes oficiales, el club confirmó la renuncia de la mayoría de los integrantes de la Comisión Directiva y anunció formalmente la convocatoria a elecciones. La noticia, esperada desde hace varios días, marca el inicio de una transición institucional que definirá el futuro inmediato del “Santo”.

“Desde el Club A. San Martín informamos que una parte mayoritaria de integrantes de la HCD firmó la renuncia a su cargo, la cual será oportunamente notificada a la Dirección de Personas Jurídicas de Tucumán. Por este motivo, nuestra institución continuará conducida por el presidente, Rubén Moisello, y Miguel Vivanco, integrante de la Comisión Fiscalizadora”, expresa el comunicado oficial difundido por las cuentas del club.

En la misma publicación, la entidad confirmó el cronograma electoral. “Además, comunicamos el llamado a elecciones, con fecha límite para la presentación de listas el día sábado 22 de noviembre. El acto electoral, por un pedido formulado durante la Asamblea Ordinaria desarrollada el pasado viernes 31 de octubre, fue programado para el domingo 30 de noviembre”. De este modo, el proceso de sucesión ya tiene plazos definidos.

La decisión busca ordenar el proceso interno tras semanas de incertidumbre y conversaciones entre los distintos sectores del club. La dirigencia saliente, encabezada por Moisello, formalizó la renuncia para habilitar un traspaso transparente y permitir que las listas opositoras puedan participar en igualdad de condiciones. Hasta entonces, la conducción transitoria estará a cargo del propio presidente y de la Comisión Fiscalizadora.

Una etapa que llega a su fin

Con este anuncio, San Martín entra oficialmente en un período de transición. El 30 de noviembre será una fecha determinante no solo para elegir autoridades, sino también para marcar el rumbo deportivo y financiero del club de cara a la temporada 2026. La renovación dirigencial llega en un momento clave: el desafío será recuperar la estabilidad institucional y volver a poner el proyecto deportivo en el centro de la escena.

Temas Primera NacionalRubén MoiselloSan Martín
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
2

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
3

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
4

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

La milanesa política viene con picante
5

La milanesa política viene con picante

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei
6

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei

Más Noticias
¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

El viaje secreto de Flavio Briatore a Argentina que define el futuro de Franco Colapinto en la F-1

El viaje secreto de Flavio Briatore a Argentina que define el futuro de Franco Colapinto en la F-1

Di Carlo asumió como presidente de River y lanzó una fuerte crítica: “no nos representa”

Di Carlo asumió como presidente de River y lanzó una fuerte crítica: “no nos representa”

Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich por la Champions?

Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich por la Champions?

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Comentarios