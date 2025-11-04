San Martín de Tucumán confirmó la renuncia de la comisión directiva y el llamado a elecciones

Una etapa que llega a su fin

Con este anuncio, San Martín entra oficialmente en un período de transición. El 30 de noviembre será una fecha determinante no solo para elegir autoridades, sino también para marcar el rumbo deportivo y financiero del club de cara a la temporada 2026. La renovación dirigencial llega en un momento clave: el desafío será recuperar la estabilidad institucional y volver a poner el proyecto deportivo en el centro de la escena.