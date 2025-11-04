Soledad Molinuevo se reúne con Milei: “Vamos a escuchar al presidente y apoyar las reformas estructurales que necesita el país”

El presidente Javier Milei encabezará este martes, en Casa Rosada, una reunión con los diputados electos de La Libertad Avanza, en lo que será el primer encuentro del mandatario con el bloque oficial. La cita tiene como fin definir los lineamientos de la agenda legislativa y avanzar en las reformas estructurales que el Gobierno nacional pretende impulsar desde el próximo año.