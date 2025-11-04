Soledad Molinuevo se reúne con Milei: “Vamos a escuchar al presidente y apoyar las reformas estructurales que necesita el país”

El presidente Javier Milei encabezará este martes, en Casa Rosada, una reunión con los diputados electos de La Libertad Avanza, en lo que será el primer encuentro del mandatario con el bloque oficial. La cita tiene como fin definir los lineamientos de la agenda legislativa y avanzar en las reformas estructurales que el Gobierno nacional pretende impulsar desde el próximo año.
Entre los legisladores libertarios que asumirán el 10 de diciembre se encuentra Soledad Molinuevo, diputada electa por Tucumán, quien dialogó con LA GACETA antes del encuentro.
“A las 13 tenemos que estar en Casa Rosada, seguramente habrá una parte protocolar, de bienvenida, porque será el primer encuentro con el presidente después de las elecciones. Luego hablaremos de lo que se viene, de la agenda legislativa y de las reformas que debemos impulsar desde el primer día en el Congreso”, explicó Molinuevo.
La dirigente tucumana señaló que el bloque irá al encuentro con una actitud de escucha y apoyo a las medidas que proponga Milei. “Vamos más que nada a escuchar al presidente. Desde la campaña dijimos que estamos para acompañar esas reformas estructurales que son fundamentales para los cambios que la Argentina necesita”.
Consultada sobre los recientes cambios en el Gabinete nacional, Molinuevo consideró que se trató de decisiones necesarias. “Creo que eran reformas que el presidente consideró necesarias para esta segunda etapa. Guillermo Francos y Lisandro Catalán fueron excelentes funcionarios y su salida, por supuesto, apena. Pero si el presidente entiende que era necesario un cambio, su decisión es respetable”, sostuvo.
Además, la legisladora destacó que Catalán continuará al frente de La Libertad Avanza Tucumán, con vistas a fortalecer el espacio. “Lisandro sigue dentro del partido, a full. Aún no sabe qué función tendrá a nivel nacional, pero en Tucumán ya estamos trabajando con la mirada puesta en 2027”, remarcó.