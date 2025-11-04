El único sobreviviente del vuelo de Air India, en el que murieron 241 personas, asegura que su vida es una tortura

Hoy, desde su casa en Leicester, Inglaterra, Ramesh asegura sentirse “el hombre más afortunado del mundo”, pero también confiesa que cada día es un sufrimiento. “Soy el único sobreviviente. Aún así, no me lo creo. Es un milagro. También perdí a mi hermano. Mi hermano era mi pilar. En los últimos años, siempre me apoyó”, dijo conmovido en una entrevista exclusiva con BBC News, la primera que concede desde su regreso al Reino Unido.