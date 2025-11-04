El único sobreviviente del vuelo de Air India, en el que murieron 241 personas, asegura que su vida es una tortura

En medio de los restos calcinados del Boeing 787 de Air India, que se estrelló el pasado 12 de junio en el oeste de India, una escena conmovió al mundo: un hombre caminaba aturdido, cubierto de ceniza, mientras el humo del avión todavía se alzaba al cielo. Ese hombre era Viswashkumar Ramesh, el único sobreviviente de una tragedia que dejó 241 muertos -entre ellos su propio hermano menor, Ajay-.
Hoy, desde su casa en Leicester, Inglaterra, Ramesh asegura sentirse “el hombre más afortunado del mundo”, pero también confiesa que cada día es un sufrimiento. “Soy el único sobreviviente. Aún así, no me lo creo. Es un milagro. También perdí a mi hermano. Mi hermano era mi pilar. En los últimos años, siempre me apoyó”, dijo conmovido en una entrevista exclusiva con BBC News, la primera que concede desde su regreso al Reino Unido.
“Físicamente, mentalmente… estoy sufriendo”
El vuelo de Air India con destino a Londres, que partió desde Ahmedabad, se incendió apenas segundos después del despegue. El informe preliminar publicado en julio por la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India determinó que el suministro de combustible a los motores se interrumpió repentinamente, provocando la caída. Entre las víctimas había 169 ciudadanos indios, 52 británicos y 19 personas que murieron en tierra.
Milagrosamente, Ramesh logró desabrocharse el cinturón y salir gateando entre los restos del fuselaje. En ese momento fue grabado por un testigo, en imágenes que se hicieron virales. Luego fue trasladado a un hospital, donde recibió la visita del primer ministro indio, Narendra Modi.
A pesar de haber salido con heridas superficiales, el impacto psicológico fue devastador. Según sus asesores, Ramesh padece trastorno de estrés postraumático (PTSD). “Físicamente, mentalmente, también mi familia… mi mamá, desde hace cuatro meses, se sienta todos los días afuera de la puerta, sin hablar, sin hacer nada. No hablo con nadie más. No me gusta hablar con nadie más. Pienso toda la noche, sufro mentalmente. Todos los días son dolorosos”, contó, entre lágrimas, durante la entrevista.
El hombre relató que sufre dolores en la pierna, el hombro, la rodilla y la espalda, y que no ha podido trabajar ni conducir desde entonces. “Cuando camino, no lo hago correctamente. Voy muy lento, muy lento. Mi esposa me ayuda”, explicó.
Un duelo sin consuelo
Ramesh, que dirigía junto a su hermano un negocio familiar de pesca en Diu (India), perdió no solo a su compañero de vida sino también su medio de subsistencia: el emprendimiento quebró tras la tragedia. Su portavoz, Radd Seiger, y el líder comunitario Sanjiv Patel aseguran que el sobreviviente fue maltratado por la aerolínea y que su familia atraviesa una “crisis mental, física y económica”.
“Lo que necesitamos es humanidad”, reclamó Patel. “Quienquiera que sea el responsable al más alto nivel debería estar sobre el terreno reuniéndose con las víctimas de este trágico suceso, comprendiendo sus necesidades y escuchándolas. Los que deberían estar aquí son los ejecutivos de Air India”.
La compañía, propiedad del Grupo Tata, ofreció a Ramesh una indemnización provisional de 21.500 libras esterlinas (unos 28.260 dólares), pero su entorno considera que es una suma insuficiente para cubrir sus gastos y el tratamiento médico necesario. Según Seiger, Air India fue invitada tres veces a reunirse con la familia, y las tres solicitudes fueron “ignoradas o rechazadas”.
“La entrevista con los medios es nuestra cuarta invitación”, afirmó Seiger. “Es terrible que tengamos que estar aquí hoy y hacerle pasar por esto a Viswashkumar. Las personas que deberían estar aquí son los ejecutivos de Air India, los responsables de intentar arreglar las cosas. Por favor, vengan y siéntense con nosotros para que podamos resolver esto juntos e intentar aliviar parte de este sufrimiento”.
La respuesta de la aerolínea
En un comunicado enviado a la BBC, Air India sostuvo que sus altos directivos siguen visitando a las familias para expresarles sus condolencias y que “el cuidado de Ramesh y de todas las familias afectadas sigue siendo nuestra prioridad absoluta”.
“La oferta para organizar dicha reunión se hizo antes de las entrevistas con los medios”, agregó la empresa, que aseguró mantener su disposición al diálogo.
Mientras tanto, Ramesh intenta sobrellevar las secuelas del accidente. Apenas puede hablar de lo ocurrido. “No puedo decir nada al respecto ahora. Estoy sufriendo”, repite. Se encierra en su habitación, evita a su esposa y a su hijo de cuatro años, y lucha por recuperar una vida que, desde aquel 12 de junio, parece haberse detenido.
“Cada día es un sufrimiento”, dice el único hombre que sobrevivió a un desastre que nadie pudo imaginar sobrevivir.