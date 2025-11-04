Murió Daniel Willington, ídolo de Vélez y Talleres, al que Pelé llamó "el mejor del mundo"

Nacido en Guadalupe, Santa Fe, en 1942, Willington llegó a Córdoba a los siete años cuando su padre, Atilio “Toro” Willington, fue fichado por la “T”. Debutó oficialmente en 1959, con apenas 16 años, en una victoria de Talleres por 5-2 ante Huracán de La France. Su vínculo con ese club se volvió total: “Es que yo soy Talleres. Mi familia lo es”, decía el propio Willington.