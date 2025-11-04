Martina Siri, la concejala más joven de Alberdi, apuesta a un cambio generacional: "Sí se puede hacer política de otra manera"

A sus pocos años, Martina Siri se convirtió en una de las concejalas más jóvenes de la provincia. Electa por el espacio Cambia Alberdi, la flamante representante del sur tucumano dijo sentirse parte de un proceso de renovación política y social que busca transformar la realidad de su ciudad.
“Estoy convencida de que sí se puede hacer política de otra manera. Vi un Alberdi muy triste y abandonado, y sentí que era momento de involucrarme”, expresó a LA GACETA. Destacó, además, el acompañamiento de los jóvenes durante la campaña. “Se acercaban a contarme ideas, proyectos. Faltaba ese espacio de participación, y hoy ellos me ven como una referente”, señaló.
Siri apoyó la candidatura a intendente de Luis María Díaz Augier, del frente Cambia Alberdi, quien no logró imponerse pero realizó, según la concejala, “una elección histórica”. “Fue una campaña moderna, abierta, genuina, con esperanza. Nos faltó muy poco, pero sabemos que vamos por buen camino”.
La joven dirigente no dudó en marcar diferencias con la conducción política tradicional de la ciudad. “En Alberdi hay un feudo familiar desde que tengo cuatro años. No conocemos otras caras, otros dirigentes. Y eso tiene que cambiar. La gente nos acompañó: fuimos la lista más votada para el Concejo Deliberante, con tres bancas, y eso demuestra que hay ganas de algo distinto”, remarcó.
Sobre la imagen de su ciudad, Siri fue contundente: “A veces cuando digo que soy de Alberdi, me miran como si viniera de un lugar complicado. Y sí, hay problemas, pero no somos eso. Somos una ciudad con jóvenes talentosos, con ganas de progresar. Tenemos que volver a sentirnos orgullosos de Alberdi”.
En cuanto a sus prioridades de gestión, adelantó que sus ejes estarán enfocados en los jóvenes y la transparencia. “Quiero que los chicos tengan oportunidades para estudiar y trabajar en Alberdi. El primer proyecto que quiero plantear tiene que ver con el control y la transparencia: la gente necesita saber qué se hace, cómo se ejecuta y en qué se gasta”, aseguró.
“El cambio recién empieza. Estoy convencida de que Alberdi puede ser una de las mejores ciudades de la provincia, pero bien gestionada. Tengo muchas esperanzas, y sé que vamos por el camino correcto”, cerró.