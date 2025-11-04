Martina Siri, la concejala más joven de Alberdi, apuesta a un cambio generacional: "Sí se puede hacer política de otra manera"

La joven dirigente no dudó en marcar diferencias con la conducción política tradicional de la ciudad. “En Alberdi hay un feudo familiar desde que tengo cuatro años. No conocemos otras caras, otros dirigentes. Y eso tiene que cambiar. La gente nos acompañó: fuimos la lista más votada para el Concejo Deliberante, con tres bancas, y eso demuestra que hay ganas de algo distinto”, remarcó.