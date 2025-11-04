Grave caso de botulismo en Mendoza: una conserva de tomate dejó a dos personas internadas

Una conserva casera, el origen del brote

Los médicos establecieron que la intoxicación se originó tras el consumo de una salsa de tomate en conserva elaborada de manera artesanal, que había sido preparada días antes del episodio. Horas después de ingerir el producto, el padre y su hija comenzaron a experimentar síntomas compatibles con botulismo, entre ellos debilidad general, visión doble, dificultad para hablar y tragar, lo que motivó su ingreso de urgencia al hospital.