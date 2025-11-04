Secciones
SociedadActualidad

Grave caso de botulismo en Mendoza: una conserva de tomate dejó a dos personas internadas

Ambos permanecen internados en el hospital Scaravelli de Tunuyán tras consumir una conserva casera contaminada. Las autoridades sanitarias emitieron recomendaciones para prevenir nuevos casos.

Grave caso de botulismo en Mendoza: una conserva de tomate dejó a dos personas internadas Grave caso de botulismo en Mendoza: una conserva de tomate dejó a dos personas internadas
Hace 1 Hs

Un hombre y su hija de 14 años se encuentran internados en grave estado en el hospital Scaravelli de Tunuyán, Mendoza, luego de haber sido diagnosticados con botulismo, una intoxicación alimentaria severa y potencialmente mortal causada por una toxina bacteriana.

Según confirmaron fuentes médicas al medio local El Cuco Digital, ambos pacientes fueron trasladados a terapia intensiva con un cuadro neurológico agudo que inicialmente no pudo ser identificado. Los análisis de laboratorio posteriores detectaron la presencia del Clostridium botulinum, la bacteria responsable de producir la peligrosa neurotoxina que provoca la enfermedad.

Una conserva casera, el origen del brote

Los médicos establecieron que la intoxicación se originó tras el consumo de una salsa de tomate en conserva elaborada de manera artesanal, que había sido preparada días antes del episodio. Horas después de ingerir el producto, el padre y su hija comenzaron a experimentar síntomas compatibles con botulismo, entre ellos debilidad general, visión doble, dificultad para hablar y tragar, lo que motivó su ingreso de urgencia al hospital.

El cuadro más delicado es el de la adolescente, quien presenta debilidad muscular generalizada y compromiso respiratorio, por lo que permanece bajo observación constante en la unidad de cuidados intensivos.

Qué es el botulismo y cómo prevenirlo

El botulismo es una enfermedad poco frecuente pero extremadamente grave, causada por una neurotoxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Este microorganismo puede desarrollarse en alimentos mal conservados o envasados de manera inadecuada, especialmente en ambientes con poco oxígeno y un pH superior a 4,5.

Los síntomas suelen aparecer entre 8 y 10 horas después del consumo del producto contaminado e incluyen:

Visión doble o borrosa.

Dificultad para hablar y tragar.

Parálisis progresiva.

Fallas respiratorias que pueden ser fatales sin tratamiento inmediato.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recomienda consumir únicamente conservas elaboradas por establecimientos habilitados, con rotulado y registro sanitario.

Productos de riesgo y señales de alerta

Los alimentos más propensos a contaminarse con Clostridium botulinum son los vegetales en conserva —como morrones, palmitos, espárragos o aceites saborizados— y también embutidos secos o escabeches con una acidez inadecuada.

Para evitar intoxicaciones, los especialistas aconsejan descartar cualquier envase con signos sospechosos, como:

Tapa abombada o hinchada.

Expulsión de gas al abrir el recipiente.

Turbiedad o espuma en el líquido.

Olor o consistencia anormal del contenido.

Además, se recomienda lavar bien frutas y verduras con agua potable, evitar el consumo de miel en menores de un año y mantener una adecuada higiene durante la manipulación y conservación de alimentos caseros.

Temas Mendoza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
2

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
3

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
4

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

La milanesa política viene con picante
5

La milanesa política viene con picante

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei
6

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Salud de perros y gatos: 20 preguntas y respuestas sobre mascotas y castración

Salud de perros y gatos: 20 preguntas y respuestas sobre mascotas y castración

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Comentarios