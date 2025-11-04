En medio de las tensiones internas, Chincarini defendió la gestión de Chahla: “No hay que distraerse con maniobras políticas”

Consultado sobre las tensiones políticas entre la Casa de Gobierno y el municipio, Chincarini afirmó que “no hay que distraerse con maniobras políticas”. “Nosotros estamos enfocados en gobernar la ciudad más importante del norte argentino. Rossana nos pide centrar nuestras energías en la gestión, en resolver los problemas de los vecinos. Y eso es lo que hacemos”, aclaró.