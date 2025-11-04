Secciones
Política

En medio de las tensiones internas, Chincarini defendió la gestión de Chahla: “No hay que distraerse con maniobras políticas”

El secretario de Servicios Públicos de San Miguel de Tucumán aseguró que la intendenta representa una gestión “transparente, ejecutiva y liberada de las viejas prácticas”.

Hace 1 Hs

Tras las elecciones del 26 de octubre, el secretario de Servicios Públicos de la capital, Luciano Chincarini, resaltó el papel de la intendenta Rosana Chahla, a quien definió como “una nueva forma de liderazgo político” en Tucumán. En medio de las tensiones internas dentro del oficialismo, el funcionario defendió la gestión municipal y sostuvo que “no hay que distraerse con maniobras políticas”.

“Fue una elección muy buena para el peronismo, donde pudimos superar los 500.000 votos en la provincia y casi 140.000 en la capital. Para nosotros es un resultado muy importante, que avala la gestión que venimos haciendo desde el municipio”, sostuvo.

El funcionario destacó que el resultado electoral también refleja el respaldo ciudadano a la gestión municipal. “Rosana Chahla nos marcó una forma de trabajo basada en la presencia en los barrios, en mejorar los espacios públicos y en transformar la ciudad desde la periferia hacia el centro. Eso se vio reflejado en las urnas”, explicó.

Consultado sobre las tensiones políticas entre la Casa de Gobierno y el municipio, Chincarini afirmó que “no hay que distraerse con maniobras políticas”. “Nosotros estamos enfocados en gobernar la ciudad más importante del norte argentino. Rossana nos pide centrar nuestras energías en la gestión, en resolver los problemas de los vecinos. Y eso es lo que hacemos”, aclaró.

ARCHIVO ARCHIVO

El secretario reivindicó el perfil político de la intendenta. “Rosana es una mujer que expresa lo nuevo de la política: una gestión transparente, ejecutiva, liberada de las mañas y de las viejas prácticas. Es la primera mujer en 430 años en gobernar San Miguel de Tucumán, y dice las cosas sin eufemismos, de frente, con claridad”, señaló.

Chincarini aseguró que ese estilo de conducción representa “una transformación profunda” que también alcanza a la práctica política. “Ella encabeza una nueva forma de liderazgo político que combina gestión, cercanía y decisión. Está en los barrios, escucha a los vecinos y trabaja todos los días. Eso es lo que la sociedad está pidiendo”, manifestó.

Por último, apuntó que la gestión municipal tiene una proyección a futuro. “Aspiramos a que este proceso de cambio se consolide en los próximos años. En poco tiempo se lograron avances, pero sabemos que falta mucho por hacer. La proyección política de Rossana está en continuar transformando la ciudad y sostener esta nueva manera de hacer política”.

Temas Rossana ChahlaLuciano Chincarini
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“La crisis del transporte no es sólo en la capital; es interjurisdiccional y necesita una mesa conjunta”, dijo Chahla

“La crisis del transporte no es sólo en la capital; es interjurisdiccional y necesita una mesa conjunta”, dijo Chahla

Chahla anunció que los agentes municipales usarán bodycam: “Es para cuidar al vecino y al trabajador”

Chahla anunció que los agentes municipales usarán bodycam: “Es para cuidar al vecino y al trabajador”

Chahla, sobre el cruce con la hermana de Jaldo: “No voy a contestar por respeto al gobernador”

Chahla, sobre el cruce con la hermana de Jaldo: “No voy a contestar por respeto al gobernador”

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
2

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
3

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
4

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

La milanesa política viene con picante
5

La milanesa política viene con picante

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei
6

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei

Más Noticias
Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

El Gobierno nacional convocó a una reunión clave para actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil

El Gobierno nacional convocó a una reunión clave para actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

Comentarios