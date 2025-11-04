En medio de las tensiones internas, Chincarini defendió la gestión de Chahla: “No hay que distraerse con maniobras políticas”

Tras las elecciones del 26 de octubre, el secretario de Servicios Públicos de la capital, Luciano Chincarini, resaltó el papel de la intendenta Rosana Chahla, a quien definió como “una nueva forma de liderazgo político” en Tucumán. En medio de las tensiones internas dentro del oficialismo, el funcionario defendió la gestión municipal y sostuvo que “no hay que distraerse con maniobras políticas”.
“Fue una elección muy buena para el peronismo, donde pudimos superar los 500.000 votos en la provincia y casi 140.000 en la capital. Para nosotros es un resultado muy importante, que avala la gestión que venimos haciendo desde el municipio”, sostuvo.
El funcionario destacó que el resultado electoral también refleja el respaldo ciudadano a la gestión municipal. “Rosana Chahla nos marcó una forma de trabajo basada en la presencia en los barrios, en mejorar los espacios públicos y en transformar la ciudad desde la periferia hacia el centro. Eso se vio reflejado en las urnas”, explicó.
Consultado sobre las tensiones políticas entre la Casa de Gobierno y el municipio, Chincarini afirmó que “no hay que distraerse con maniobras políticas”. “Nosotros estamos enfocados en gobernar la ciudad más importante del norte argentino. Rossana nos pide centrar nuestras energías en la gestión, en resolver los problemas de los vecinos. Y eso es lo que hacemos”, aclaró.
El secretario reivindicó el perfil político de la intendenta. “Rosana es una mujer que expresa lo nuevo de la política: una gestión transparente, ejecutiva, liberada de las mañas y de las viejas prácticas. Es la primera mujer en 430 años en gobernar San Miguel de Tucumán, y dice las cosas sin eufemismos, de frente, con claridad”, señaló.
Chincarini aseguró que ese estilo de conducción representa “una transformación profunda” que también alcanza a la práctica política. “Ella encabeza una nueva forma de liderazgo político que combina gestión, cercanía y decisión. Está en los barrios, escucha a los vecinos y trabaja todos los días. Eso es lo que la sociedad está pidiendo”, manifestó.
Por último, apuntó que la gestión municipal tiene una proyección a futuro. “Aspiramos a que este proceso de cambio se consolide en los próximos años. En poco tiempo se lograron avances, pero sabemos que falta mucho por hacer. La proyección política de Rossana está en continuar transformando la ciudad y sostener esta nueva manera de hacer política”.