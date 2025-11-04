Secciones
Un altar, una flor y un mando de consola: el emotivo homenaje del Real Madrid y Trent Alexander-Arnold a Diogo Jota

En la previa del duelo entre Liverpool y Real Madrid por la Champions League, el club español rindió un sentido tributo al futbolista portugués fallecido en julio. El gesto más conmovedor fue el de Trent Alexander-Arnold, quien dejó una carta y un objeto que simbolizaba su amistad con el delantero.

Hace 46 Min

La antesala del esperado encuentro entre Liverpool y Real Madrid en Anfield tuvo un profundo tono emotivo. La delegación del club español realizó este lunes un sentido homenaje a Diogo Jota, el delantero portugués que perdió la vida en julio en un accidente automovilístico junto a su hermano, André Silva. El tributo tuvo lugar frente al altar levantado en su memoria, ubicado a las afueras del estadio inglés, en vísperas del partido correspondiente a la cuarta fecha de la Champions League.

El gesto de la Casa Blanca incluyó la entrega de arreglos florales y cartas de condolencia, encabezadas por una delegación de lujo: Emilio Butragueño, gloria histórica y actual Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid; Xabi Alonso, exjugador de Liverpool y hoy entrenador; el joven defensor Dean Huijsen, quien será titular en el encuentro, y Trent Alexander-Arnold, el futbolista inglés que mantenía un lazo de amistad muy estrecho con Jota.

Las imágenes del homenaje mostraron a Alexander-Arnold visiblemente emocionado. En la carta oficial entregada por el club madrileño podía leerse: “El Real Madrid expresa su más sentido pésame al Liverpool y a la familia de Diogo Jota. El mundo del fútbol lamenta la pérdida de una persona excepcional y un jugador extraordinario”.

Pero el momento más conmovedor llegó cuando Alexander-Arnold dejó sobre el altar un control de consola, el mismo objeto con el que solía compartir horas de videojuegos con Jota durante las concentraciones, junto a una carta manuscrita que reflejó la profundidad del vínculo que los unía:

“Mi amigo Diogo. Te echamos mucho de menos, pero siempre te querremos mucho. Tu recuerdo y el de André vivirán siempre en nosotros. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los buenos momentos que pasamos juntos. Te extraño, amigo, cada día. Con amor, Trent y Familia. Forever 20. YNWA”.

El homenaje concluyó con un gesto simbólico: Alexander-Arnold replicó el característico festejo de gol de Jota, levantando las manos como solía hacerlo su compañero. Ambos compartieron 145 partidos en Liverpool, conquistando juntos cuatro títulos y una sólida conexión dentro y fuera del campo.

Durante su etapa en el club inglés, Diogo Jota disputó 182 partidos, marcó 65 goles y dio 26 asistencias, convirtiéndose en una pieza clave tras la salida de Mané y Firmino. Su palmarés incluye una Premier League, una FA Cup y una Copa de la Liga, además de finales europeas de alto nivel como la Champions League 2022. Su versatilidad táctica, capaz de adaptarse a cualquier posición ofensiva, fue una de sus mayores virtudes.

Más allá de lo deportivo, Jota fue recordado por su carácter cercano, humildad y amor por su familia. En junio se había casado con Rute Cardoso, su pareja desde la adolescencia, y era padre de tres hijos. En sus redes sociales solía mostrar momentos cotidianos junto a ellos, reflejando una vida marcada por la sencillez y la dedicación al hogar.

Entre sus pasiones destacaba su afición por los videojuegos, especialmente el FIFA, donde llegó a figurar entre los mejores del mundo en la modalidad online. Ese rasgo personal, hoy convertido en símbolo de su recuerdo, fue lo que inspiró a Alexander-Arnold a dejarle el mando en el altar.

El partido entre Liverpool y Real Madrid se jugará este martes 4 de noviembre en Anfield Road, a las 17 (hora argentina), y será transmitido en vivo por Fox Sports y Disney+. Pero, más allá del resultado, la emoción de la víspera ya dejó una imagen imborrable: la del fútbol rindiendo homenaje a uno de los suyos, con respeto, cariño y memoria.

