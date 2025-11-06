Si querés estudiar la carrera de Psicología, la UNT tiene una propuesta para vos

Con el objetivo de facilitar la transición entre el nivel secundario y la educación superior, y la decisión a quienes están barajando estudiar una carrera o hacer un cambio, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) lanzó una nueva edición del Trayecto de Articulación Secundario-Universidad, una propuesta pensada para estudiantes secundarios y jóvenes interesados en conocer esta opción de formación profesional.
La actividad impulsada por el Sistema Institucional de Tutorías Académicas (SITA) se realizará durante este mes de noviembre y ofrecerá un primer acercamiento a la vida universitaria. Este año, además, la actividad contará con la participación del Servicio de Orientación Vocacional, que brindará herramientas para acompañar la elección de carrera y fortalecer los proyectos personales y educativos de los asistentes.
Los encuentros se realizarán el lunes 10 y 17 de noviembre a las 9.30 en el Aula 9, y el martes 11 y 18 a las 14.30 en el Aula 3 de la Facultad de Psicología. La propuesta es gratuita y no requiere inscripción previa.
Un primer paso hacia la vida universitaria
Durante las jornadas, los participantes podrán conocer cómo se estructura la carrera de Psicología, cuáles son los contenidos de los primeros años y qué enfoques atraviesan la formación. También recibirán información sobre el proceso de ingreso en 2026, las fechas de inscripción, los requisitos administrativos y las modalidades de examen.
Desde el SITA explicaron que este espacio de articulación no sólo busca brindar información, sino también acompañar a los jóvenes en el desafío de ingresar al mundo universitario.
El equipo de tutorías estará presente para orientar a los participantes, responder preguntas y compartir experiencias sobre la vida estudiantil dentro de la Facultad.
Orientación y acompañamiento para elegir con sentido
La incorporación del Servicio de Orientación Vocacional busca reforzar la dimensión reflexiva de la propuesta. La coordinadora del SITA, Ana Cecilia Cáceres Requena, destacó que el trabajo conjunto entre ambos espacios permite brindar una experiencia más completa. A través de dinámicas participativas, el equipo ofrecerá estrategias para identificar intereses, habilidades y expectativas, promoviendo una elección vocacional consciente.
Los especialistas en orientación vocacional trabajarán con los asistentes en torno a la construcción de su proyecto educativo y profesional, y les aportarán herramientas que también pueden aplicarse a otras decisiones futuras. Este enfoque integral convierte al trayecto en una oportunidad no sólo para conocer una carrera, sino también para reflexionar sobre el propio camino formativo.
Una oportunidad para empezar con confianza
La actividad no sólo busca responder preguntas sobre la carrera, sino también generar un espacio de encuentro y escucha. Para quienes están por terminar la secundaria, asistir a estos encuentros puede marcar la diferencia entre la incertidumbre y la claridad.
La Facultad de Psicología reitera su invitación a todas las instituciones educativas y estudiantes interesados en participar. Los encuentros se realizarán en la sede de la Facultad ubicada en avenida Benjamín Aráoz 800, San Miguel de Tucumán.