Si querés estudiar la carrera de Psicología, la UNT tiene una propuesta para vos

Con el objetivo de facilitar la transición entre el nivel secundario y la educación superior, y la decisión a quienes están barajando estudiar una carrera o hacer un cambio, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) lanzó una nueva edición del Trayecto de Articulación Secundario-Universidad, una propuesta pensada para estudiantes secundarios y jóvenes interesados en conocer esta opción de formación profesional.