Racing fue duramente sancionado por el recibimiento contra Flamengo por la Copa Libertadores

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) aplicó una de las sanciones más severas de los últimos años a Racing. El organismo decidió clausurar por completo el estadio durante los tres próximos encuentros que la institución dispute como local, luego del espectacular recibimiento que los hinchas realizaron en la semifinal de la Copa Libertadores frente a Flamengo.