Racing fue duramente sancionado por el recibimiento contra Flamengo por la Copa Libertadores

La APREVIDE impuso una fuerte medida contra el club de Avellaneda tras los incidentes en las semifinales.

Hace 2 Hs

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) aplicó una de las sanciones más severas de los últimos años a Racing. El organismo decidió clausurar por completo el estadio durante los tres próximos encuentros que la institución dispute como local, luego del espectacular recibimiento que los hinchas realizaron en la semifinal de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

La resolución, comunicada oficialmente este lunes, establece que los partidos deberán desarrollarse sin público y con acceso totalmente restringido. Esto incluye populares, plateas y palcos, afectando de manera integral la presencia de los socios. La medida entrará en vigencia desde el duelo contra Defensa y Justicia, previsto para el sábado 8 de noviembre.

Desde el organismo explicaron los motivos de la sanción. Según APREVIDE, hubo “falta de organización para el control y vigilancia” dentro del estadio, lo que implicó incumplimientos a las leyes nacionales 23.184 y 23.192 sobre espectáculos deportivos. La decisión busca prevenir nuevos incidentes y marcar un precedente en materia de seguridad.

Además, la sanción contempla restricciones adicionales para los tres compromisos posteriores a la clausura total. Durante esos partidos, Racing no podrá ingresar elementos de animación: quedarán prohibidos los bombos, trompetas, tirantes, telones y banderas. Será un duro golpe para la identidad del club, acostumbrado al color y al aliento incesante de su gente.

Un impacto que trasciende lo deportivo

La decisión tendrá consecuencias importantes tanto en lo deportivo como en lo económico. Racing perderá la ventaja de su localía y también una significativa fuente de ingresos por la venta de entradas y servicios. Desde la dirigencia analizan posibles apelaciones, pero por ahora, el castigo impuesto por APREVIDE es firme y su cumplimiento será inmediato.

