“Fue un viaje inolvidable”: el sorpresivo e inesperado retiro de un tenista argentino

Después de más de una década compitiendo en el circuito ATP, Pedro Cachín anunció su retiro del tenis profesional. El jugador cordobés, que alcanzó el puesto 48 del ranking mundial en 2023, venía arrastrando problemas físicos que lo alejaron de su mejor nivel y lo hicieron caer hasta el puesto 665.
A través de sus redes sociales, publicó un mensaje en el que repasó su recorrido y las emociones de su carrera. “48 del mundo, se dice fácil pero no lo es. Para muchos significa solo un número, para mí fueron horas de entrenamiento, viajes, competencia, sudor y experiencias”, escribió, acompañado de una serie de imágenes que recorren su historia en el tenis.
En el texto, Cachín también recordó los momentos más importantes de su trayectoria. “Fue un viaje inolvidable, con muchas enseñanzas en el camino y con un objetivo claro que a veces parecía lejano, pero que finalmente se logró. Digo conseguimos porque, aunque el tenis sea individual, se construye en equipo, con familia y gente que te sigue y apoya”, expresó.
El tenista rememoró sus enfrentamientos con grandes figuras del circuito, como Rafael Nadal y Novak Djokovic, y destacó lo vivido en torneos como Wimbledon, Madrid o la Copa Davis. “Fui un privilegiado en haber competido en las mejores canchas del mundo, pero tampoco me olvido de los Futures, donde todo es más difícil”, escribió.
Despedida y legado
Antes de cerrar, dejó un mensaje de agradecimiento y esperanza. “Me voy con la cabeza tranquila y orgulloso por lo conseguido, habiendo dado todo de mí. Seguiré ligado a este deporte, porque es mi pasión”, afirmó. Su adiós se complementará con un evento benéfico el 6 de diciembre en el Club Bell de Córdoba, donde participarán figuras del tenis argentino para apoyar a jóvenes promesas.