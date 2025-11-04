“Fue un viaje inolvidable”: el sorpresivo e inesperado retiro de un tenista argentino

A través de sus redes sociales, publicó un mensaje en el que repasó su recorrido y las emociones de su carrera. “48 del mundo, se dice fácil pero no lo es. Para muchos significa solo un número, para mí fueron horas de entrenamiento, viajes, competencia, sudor y experiencias”, escribió, acompañado de una serie de imágenes que recorren su historia en el tenis.