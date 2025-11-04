Secciones
DeportesFútbol

Leandro Paredes, ante su debut como titular en un River-Boca: la hora de saldar cuentas

Con solo dos antecedentes, el mediocampista intentará cortar su racha adversa y celebrar por primera vez un triunfo en el clásico mayor.

Leandro Paredes, ante su debut como titular en un River-Boca: la hora de saldar cuentas
Hace 2 Hs

El próximo domingo, La Bombonera se prepara para una jornada especial. Leandro Paredes vivirá su primer Superclásico como titular, un hecho que sorprende considerando su trayectoria. Campeón mundial y bicampeón de América con la Selección argentina, el volante de Boca aún no había tenido la oportunidad de iniciar un duelo ante River desde el arranque.

Hasta ahora, el historial del mediocampista frente al eterno rival es tan breve como particular: apenas dos presencias y ninguna victoria. Bajo la conducción de Claudio Úbeda, el jugador buscará cortar esa racha adversa y sumar un triunfo que lo eluda desde sus primeros pasos en Primera.

Durante su primera etapa en Boca, entre 2010 y 2013, Paredes disputó 28 encuentros oficiales y marcó cinco goles, pero solo en dos ocasiones enfrentó a River. La primera fue el 28 de octubre de 2012 en el Monumental, con el “Millonario” dirigido por Matías Almeyda. Ese día, Boca remontó un 0-2 y empató 2-2 con un gol de Walter Erviti, luego de una jugada iniciada por el joven volante, que había ingresado a los 78 minutos.

El segundo antecedente se dio el 5 de mayo de 2013, en La Bombonera. Con Carlos Bianchi en el banco, el “Xeneize” igualó 1-1 ante un rival que había pegado primero con un tanto de Manuel Lanzini. El empate llegó a través del “Tanque” Silva, mientras que Paredes ingresó en la segunda mitad por Lautaro Acosta.

La gran oportunidad

Tras su regreso al club y su paso por el fútbol europeo, Paredes tendrá finalmente la posibilidad de escribir una nueva historia. Ahora, con el peso de la camiseta y la expectativa de los hinchas, el volante buscará su primer triunfo en el Superclásico y saldar una vieja deuda personal.

Temas Club Atlético River PlateMatías AlmeydaClub Atlético Boca JuniorsCarlos BianchiLautaro AcostaManuel LanziniLeandro ParedesTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
2

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
3

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
4

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

La milanesa política viene con picante
5

La milanesa política viene con picante

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei
6

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei

Más Noticias
Di Carlo asumió como presidente de River y lanzó una fuerte crítica: “no nos representa”

Di Carlo asumió como presidente de River y lanzó una fuerte crítica: “no nos representa”

Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich por la Champions?

Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich por la Champions?

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Preocupación en la industria azucarera por un proyecto oficial

Preocupación en la industria azucarera por un proyecto oficial

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Comentarios