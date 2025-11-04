Leandro Paredes, ante su debut como titular en un River-Boca: la hora de saldar cuentas

Durante su primera etapa en Boca, entre 2010 y 2013, Paredes disputó 28 encuentros oficiales y marcó cinco goles, pero solo en dos ocasiones enfrentó a River. La primera fue el 28 de octubre de 2012 en el Monumental, con el “Millonario” dirigido por Matías Almeyda. Ese día, Boca remontó un 0-2 y empató 2-2 con un gol de Walter Erviti, luego de una jugada iniciada por el joven volante, que había ingresado a los 78 minutos.