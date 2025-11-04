Leandro Paredes, ante su debut como titular en un River-Boca: la hora de saldar cuentas

El próximo domingo, La Bombonera se prepara para una jornada especial. Leandro Paredes vivirá su primer Superclásico como titular, un hecho que sorprende considerando su trayectoria. Campeón mundial y bicampeón de América con la Selección argentina, el volante de Boca aún no había tenido la oportunidad de iniciar un duelo ante River desde el arranque.
Hasta ahora, el historial del mediocampista frente al eterno rival es tan breve como particular: apenas dos presencias y ninguna victoria. Bajo la conducción de Claudio Úbeda, el jugador buscará cortar esa racha adversa y sumar un triunfo que lo eluda desde sus primeros pasos en Primera.
Durante su primera etapa en Boca, entre 2010 y 2013, Paredes disputó 28 encuentros oficiales y marcó cinco goles, pero solo en dos ocasiones enfrentó a River. La primera fue el 28 de octubre de 2012 en el Monumental, con el “Millonario” dirigido por Matías Almeyda. Ese día, Boca remontó un 0-2 y empató 2-2 con un gol de Walter Erviti, luego de una jugada iniciada por el joven volante, que había ingresado a los 78 minutos.
El segundo antecedente se dio el 5 de mayo de 2013, en La Bombonera. Con Carlos Bianchi en el banco, el “Xeneize” igualó 1-1 ante un rival que había pegado primero con un tanto de Manuel Lanzini. El empate llegó a través del “Tanque” Silva, mientras que Paredes ingresó en la segunda mitad por Lautaro Acosta.
La gran oportunidad
Tras su regreso al club y su paso por el fútbol europeo, Paredes tendrá finalmente la posibilidad de escribir una nueva historia. Ahora, con el peso de la camiseta y la expectativa de los hinchas, el volante buscará su primer triunfo en el Superclásico y saldar una vieja deuda personal.