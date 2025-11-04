Di Carlo asumió como presidente de River y lanzó una fuerte crítica: “no nos representa”

Durante el acto, el nuevo titular se refirió al presente deportivo del club, golpeado por la reciente derrota ante Gimnasia. En su discurso reconoció que la situación preocupa, pero llamó a mantener la calma. “Sabemos que son muchos los desafíos, con continuidad pero también con una etapa nueva. No hay que confundirse, sabemos que el momento futbolístico no nos gusta ni representa, pero no hay que sobresaltarse. Los proyectos tienen momentos”, expresó.