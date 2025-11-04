Murió Dick Cheney, ex vicepresidente de EEUU y arquitecto de la "guerra contra el terrorismo"

Dick Cheney, quien fuera un influyente vicepresidente de Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush (2001-2009), falleció hoy a los 84 años. Su familia informó que la causa de su muerte fue una complicación derivada de neumonía y problemas cardiovasculares.
Cheney, figura clave en la "guerra contra el terrorismo" y la invasión de Irak, dejó una profunda huella en la política estadounidense.
Había ocupado un papel central en la invasión de Irak en 2003 y fue considerado por los historiadores como uno de los vicepresidentes más influyentes en la historia del país. Con un estilo reservado pero firme, dejó una marca profunda en la política estadounidense, moldeando durante décadas la doctrina de defensa y seguridad de la Casa Blanca.
Tenía una trayectoria política y poder de influencia dentro del gobierno de EEUU. Oriundo de Wyoming y ex congresista por ese estado, Cheney dirigió el Departamento de Defensa durante la presidencia de George H. W. Bush (1989-1993), donde tuvo un rol determinante en la Guerra del Golfo Pérsico. Posteriormente, regresó al escenario político nacional como vicepresidente de George W. Bush entre 2001 y 2009, periodo en el que su influencia fue mucho más allá de la función tradicional del cargo.