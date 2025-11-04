Murió Dick Cheney, ex vicepresidente de EEUU y arquitecto de la "guerra contra el terrorismo"

Tenía una trayectoria política y poder de influencia dentro del gobierno de EEUU. Oriundo de Wyoming y ex congresista por ese estado, Cheney dirigió el Departamento de Defensa durante la presidencia de George H. W. Bush (1989-1993), donde tuvo un rol determinante en la Guerra del Golfo Pérsico. Posteriormente, regresó al escenario político nacional como vicepresidente de George W. Bush entre 2001 y 2009, periodo en el que su influencia fue mucho más allá de la función tradicional del cargo.