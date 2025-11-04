Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich por la Champions?

Mundial FIFA Sub 17
9.30: Brasil-Honduras (DSports)
9.30: Costa de Marfil-Suiza (DSports)
10.30: Haití-Egipto (DSports)
11.45: Alemania-Colombia (DSports)
12.15: Inglaterra-Venezuela (DSports+)
12.45: Corea del Sur-El Salvador (DSports)
12.45: Indonesia-Zambia (DSports)
WTA Finals Riyadh
11: Día 4 (ESPN 3)
UEFA Champions League
14.45: Napoli-Eintracht Frankfurt (ESPN 2)
14.45: Slavia Praga-Arsenal (Fox Sports)
16.40: Bodo/Glimt-Mónaco (Disney+)
17: Atlético de Madrid-Union Saint-Gilliose (ESPN)
17: Juventus-Sporting Lisboa (ESPN 3)
17: Liverpool-Real Madrid (Fox Sports)
17: Olympiakos-PSV (ESPN 4)
17: PSG-Bayern Múnich (ESPN 2)
17: Tottenham-Kobenhavn (Fox Sports 2)
NHL (Hockey sobre hielo)
22: Dallas Stars-Edmonton Oilers (ESPN 3)