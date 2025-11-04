Secciones
Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich por la Champions?

Brasil, Inglaterra y Alemania debutan en el Mundial Sub-17.

IDEAL. Real Madrid es uno de los cinco equipos que ganó los tres partidos que lleva disputados en la Champions League. IDEAL. Real Madrid es uno de los cinco equipos que ganó los tres partidos que lleva disputados en la Champions League. FOTO TOMADA DE X.COM/REALMADRID
Hace 1 Hs

Mundial FIFA Sub 17

9.30: Brasil-Honduras (DSports)

9.30: Costa de Marfil-Suiza (DSports)

10.30: Haití-Egipto (DSports)

11.45: Alemania-Colombia (DSports)

12.15: Inglaterra-Venezuela (DSports+)

12.45: Corea del Sur-El Salvador (DSports)

12.45: Indonesia-Zambia (DSports)

WTA Finals Riyadh

11: Día 4 (ESPN 3)

UEFA Champions League

14.45: Napoli-Eintracht Frankfurt (ESPN 2)

14.45: Slavia Praga-Arsenal (Fox Sports)

16.40: Bodo/Glimt-Mónaco (Disney+)

17: Atlético de Madrid-Union Saint-Gilliose (ESPN)

17: Juventus-Sporting Lisboa (ESPN 3)

17: Liverpool-Real Madrid (Fox Sports)

17: Olympiakos-PSV (ESPN 4)

17: PSG-Bayern Múnich (ESPN 2)

17: Tottenham-Kobenhavn (Fox Sports 2)

NHL (Hockey sobre hielo)

22: Dallas Stars-Edmonton Oilers (ESPN 3)

Temas Real MadridParis Saint-Germain Football ClubFußball Club Bayern München e.V.Champions LeagueLiverpool Football Club
