Horror en Italia: investigan a tres menores por el secuestro de un joven con discapacidad al que torturaron la noche de Halloween

La Fiscalía de Menores de la ciudad de Turín, al norte de Italia, ha abierto este lunes una investigación contra tres menores por el presunto secuestro y tortura de un joven de 15 años con discapacidad intelectual durante la noche de Halloween. Los hechos ocurrieron en Moncalieri, en la provincia de Turín, y los investigados son dos chicos y una chica de 14, 15 y 16 años, según informaron algunos medios locales.