Horror en Italia: investigan a tres menores por el secuestro de un joven con discapacidad al que torturaron la noche de Halloween

La madre de la víctima denunció que habían obligado a su hijo a sumergirse en un río, le afeitaron las cejas y le apagaron un cigarrillo en un tobillo.

Hace 4 Min

La Fiscalía de Menores de la ciudad de Turín, al norte de Italia, ha abierto este lunes una investigación contra tres menores por el presunto secuestro y tortura de un joven de 15 años con discapacidad intelectual durante la noche de Halloween. Los hechos ocurrieron en Moncalieri, en la provincia de Turín, y los investigados son dos chicos y una chica de 14, 15 y 16 años, según informaron algunos medios locales.

La madre de la víctima denunció ante la Policía que los tres adolescentes habían encerrado a su hijo, que tiene una discapacidad cognitiva, en una habitación, donde lo habrían maltratado para posteriormente obligarlo a sumergirse en un río.

La denuncia que la mujer interpuso ante los carabineros (policía militarizada italiana) también señala que los agresores le habrían afeitado las cejas y algunos mechones de cabello, además de apagarle un cigarrillo en un tobillo.

En las últimas horas, los investigadores han identificado a los jóvenes acusados de la agresión y les han confiscado los teléfonos móviles. Según ha publicado el periódico Corriere della sera, se sospecha que los dispositivos contengan vídeos de lo que ocurrió la fatídica noche. Los investigadores pretenden averiguar si guardaron grabaciones de la tortura y si las conversaciones que almacenan en sus chats contienen indicios de lo sucedido.

