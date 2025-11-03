El escritor mexicano Gonzalo Celorio recibió el Premio Cervantes 2025

"A lo largo de más de cinco décadas, Gonzalo Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva, en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida", explicó Urtasun al anunciar el galardón al escritor mexicano de 77 años.