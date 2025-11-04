Teatro: la construcción cotidiana de la amistad entre treintañeros

Ese registro argumental vincula esta producción con “Que pase algo (título en proceso)”, con la cual el grupo ganó la Fiesta Provincial de Teatro en 2017 y que se repuso en esta temporada, con la marca de un transcurrir antes que de una propuesta con una metáfora o un mensaje. El elenco de “Caedero” está integrado por Ezequiel Martínez Marinaro y Luciana de los Ángeles Morales, quienes también estuvieron en “Que pase algo...” y se completa con Matías Minahk, Pichi Matías, Alejandra Rojas Paz, Facundo Basso, Luciana Galván, Guadalupe Mothe y Lucía Dzienczarski, varios de los cuales intervinieron en 2023 en otra producción, “La inestabilidad de las cosas (otra forma de hacer ficción)”.