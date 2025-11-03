Secciones
Con figuras de Europa y Sudamérica, el Tucumán Open de tenis se prepara para un martes intenso

Solana Sierra, la principal favorita del torneo, debutará ante la rumana Miriam Bulgaru. La jornada se pondrá en marcha a las 11.

03 Noviembre 2025

El Tucumán Open by McDonald’s de tenis vivirá mañana una jornada vibrante en el Lawn Tennis Club, con el inicio del cuadro principal del WTA 125. Desde temprano, el certamen ofrecerá duelos atractivos con participación de jugadoras argentinas, latinoamericanas y europeas, que buscarán avanzar en una superficie exigente como el polvo de ladrillo tucumano.

Cancha Central - Desde las 11

El primer turno abrirá con Luna María Cinalli, quien ingresó al torneo gracias a una invitación especial, enfrentando a la rusa Anastasia Zolotareva, proveniente de la clasificación.

A continuación, la también argentina Martina Capurro Taborda intentará dar el golpe ante la segunda preclasificada, la suiza Simona Waltert, en un duelo que promete alto nivel técnico.

Luego, se presentará Luisina Giovannini frente a la neerlandesa Lian Tran, en un cruce entre dos jugadoras jóvenes que llegan en alza dentro del circuito.

El cierre de la jornada central, no antes de las 18:00, tendrá como protagonista a la principal favorita del torneo, Solana Sierra, que debutará ante la rumana Miriam Bulgaru. La marplatense, que ya supo coronarse en Tucumán en ediciones anteriores, buscará empezar con el pie derecho ante su gente.

Cancha 1 - Desde las 11

La acción comenzará con un choque argentino entre Candela Vázquez y Jazmín Ortenzi, dos tenistas de buen presente que se conocen bien del circuito nacional.

En el segundo turno, la italiana Jessica Pieri enfrentará a María Urrutia, otra jugadora local que llega con ritmo tras superar la qualy.

No antes de las 14, la francesa Carole Monnet, octava preclasificada, se medirá con la búlgara Gergana Topalova, también proveniente de la clasificación.

Más tarde, se dará un cruce atractivo entre la georgiana Ekaterine Gorgodze y la quinta cabeza de serie, la armenia Elina Avanesyan, en uno de los partidos más parejos del día.

Cancha 7 - Desde las 11

En esta cancha, el primer turno presentará a la húngara Panna Udvardy (cuarta preclasificada) frente a la griega Despina Papamichail.

A continuación, la brasileña Laura Pigossi enfrentará a Carla Markus, que llega motivada tras su gran paso por la clasificación y buscará seguir avanzando ante una rival de experiencia.

En los últimos turnos se medirán la francesa Selena Janicijevic con la australiana Tina Smith, y la argentina Paula Ormaechea frente a la italiana Nicole Fossa Huergo, en un cierre de jornada que promete un gran marco de público y tenis de alto nivel.

Con figuras de Europa y Sudamérica en acción, el Tucumán Open se prepara para una jornada intensa, donde cada partido puede marcar el rumbo del torneo. Desde las 11, el Lawn Tennis será nuevamente el epicentro del mejor tenis femenino de la región.

