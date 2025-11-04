Encuentro de titiriteros: “En el Valle de la Alegría” regresa a Amaicha

Entre hoy y el domingo, Amaicha del Valle alojará el noveno Encuentro de Titiriteros “En el Valle de la Alegría”, un evento que comenzó en 2015 y continúa bajo la dirección y organización de Daniel Killy Lobo, director de la compañía La Feliz Comitiva y la coordinación de Olga Sánchez de Los Tucus. Este año reunirá a 12 grupos de todo el país: Tucumán aportará a Obras a las Manos, Los Tucus, Maniambulanti, Andalia con la Brujuleta y Los Mágicos (los dos últimos representan al Elenco Estable de Títeres y Marionetas de la Provincia; de Santa Fe vendrán El Titiriteatro y La Hormiga; de Córdoba, El Telón y Los Títeres de Alejandro Kononos; de Chaco, Grupo Bermejo; de Buenos Aires, Virogo Títeres y desde Colombia, Boca de Lobo, reiterando la proyección internacional que tiene la propuesta.