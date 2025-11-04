Encuentro de titiriteros: “En el Valle de la Alegría” regresa a Amaicha

Los títeres, en sus distintas formas expresivas, están entre las manifestaciones artísticas más viejas de toda sociedad. Hay registros de hace 3.000 años en el antiguo Egipto, donde ya se usaban figuras de madera manipuladas con hilos en ceremonias colectivas políticas o religiosas para compartir relatos con sentido ritual.
Entre hoy y el domingo, Amaicha del Valle alojará el noveno Encuentro de Titiriteros “En el Valle de la Alegría”, un evento que comenzó en 2015 y continúa bajo la dirección y organización de Daniel Killy Lobo, director de la compañía La Feliz Comitiva y la coordinación de Olga Sánchez de Los Tucus. Este año reunirá a 12 grupos de todo el país: Tucumán aportará a Obras a las Manos, Los Tucus, Maniambulanti, Andalia con la Brujuleta y Los Mágicos (los dos últimos representan al Elenco Estable de Títeres y Marionetas de la Provincia; de Santa Fe vendrán El Titiriteatro y La Hormiga; de Córdoba, El Telón y Los Títeres de Alejandro Kononos; de Chaco, Grupo Bermejo; de Buenos Aires, Virogo Títeres y desde Colombia, Boca de Lobo, reiterando la proyección internacional que tiene la propuesta.
Funciones
El centro de las actividades y del alojamiento será el hostal La Estrella de Los Zazos, desde donde los elencos se trasladarán a los distintos puntos donde realizarán sus funciones. Abarcarán 13 escuelas, entre primarias y secundarias de Amaicha, Los Corpitos, Ampimpa, Salas, Quilmes, El Bañado, Colalao del Valle, Tala Paso, El Carmen y El Arbolar (incluidas aquellas de difícil acceso y zona desfavorable). También, y como es costumbre, todos los días al atarceder habrá funciones en la plaza San Martín de Amaicha y en otros parajes de la zona. Asimismo se dictarán talleres y charlas educativas respecto a la actividad titiritera, abiertas a todos los interesados.
“Desde que se realiza esta movida, cada año no ha sido fácil cargarse a los hombros la gestión de un proyecto con la magnitud que tiene el Encuentro y poder conseguir los recursos que se necesitan para su desarrollo; sin embargo, ante toda dificultad, una vez más logramos concretar esta actividad para que niños y adultos puedan disfrutar de manera gratuita de este arte milenario. Para ello, hemos logrado realizar un trabajo especial con la comunidad de pueblos originarios”, resalta Lobo.
En tanto, entre el viernes y el 16 tendrá lugar en La Sodería y otras salas de la capital el octavo festival “Ojo al títere”.