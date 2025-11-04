Espacio Incaa: se verá “La noche sin mí”, con Natalia Oreiro

El filme es la ópera prima de las dos realizadoras, de larga trayectoria como responsables de castings y entrenadoras de actuación, que es el soporte de la película que gira alrededor de Eva, cuando un hecho inesperado la transforma una noche, a partir de la cual todo será distinto para ella al saber que está embarazada, aunque nada cambie exteriormente. Su universo femenino es puesto en tensión, en una estructura familiar en la que nada funciona como debía discurrir, con un trabajo solidario entre todos los que habitan la misma casa.