Espacio Incaa: se verá "La noche sin mí", con Natalia Oreiro
Hace 5 Hs

Hace dos semanas, en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), se proyectó “La mujer de la fila”, protagonizada por Natalia Oreiro. La actriz encabeza el elenco de “La noche sin mí”, que se verá en el mismo lugar esta tarde a las 18, bajo la dirección de María Laura Berch y Laura Chiabrando. El elenco lo integran además Pablo Cura, Matilde Creimer Chiabrando y Teo Inama Chiabrando.

El filme es la ópera prima de las dos realizadoras, de larga trayectoria como responsables de castings y entrenadoras de actuación, que es el soporte de la película que gira alrededor de Eva, cuando un hecho inesperado la transforma una noche, a partir de la cual todo será distinto para ella al saber que está embarazada, aunque nada cambie exteriormente. Su universo femenino es puesto en tensión, en una estructura familiar en la que nada funciona como debía discurrir, con un trabajo solidario entre todos los que habitan la misma casa.

