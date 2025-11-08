Descubren cómo el cerebro intenta “limpiarse” cuando no dormimos, aunque eso afecte la atención

“Si no dormimos, las ondas del LCR comienzan a invadir el estado de vigilia, donde normalmente no las veríamos. Sin embargo, esto conlleva una contrapartida atencional, ya que la atención falla durante los momentos en que se produce esta onda de flujo de fluido”, explicó Laura Lewis, miembro del Instituto de Ingeniería Médica y Ciencia del MIT y del Laboratorio de Investigación de Electrónica, e integrante del Instituto Picower para el Aprendizaje y la Memoria.