Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: “El león rugiente tucumano”
Hace 5 Hs

En la década de 1920, irrumpió en la política el joven Juan Luis Nougués, proveniente de familias acaudaladas. Egresado del Colegio Nacional Bartolomé Mitre, junto con sus compañeros de estudios fundaron el Partido Defensa Comunal, escondido del Partido Liberal. En 1928 ganó las elecciones municipales, y a los 29 años asumió como intendente de San Miguel de Tucumán, considerado a la fecha el más joven. Al asumir el cargo tuvo serios inconvenientes económicos: las arcas municipales estaban exhaustas, obligándolo a contraer un empréstito de $8 millones, y de inmediato creó la Secretaria de Administración y Defensa Social. En su plan de obras públicas se pavimentaron 1.049 cuadras en la planta urbana, empleándose el hormigón armado. También se construyeron el mercado de Abasto, y los de barrios. Se construyeron ocho postas sanitarias, conocidas como dispensarios, las cuales eran atendidas por un médico y una partera. Implementó el uso obligatorio del boleto en el servicio de tranvías eléctricos, e igualmente el uso del boleto combinado. Prolongó las líneas de los tranvías 1, 2 y 4, del centro a Ciudadela, y de las líneas 3, 5 y 7 hasta la plazoleta Dorrego. Proyectó la ampliación del servicio de tranvías; la construcción del parque Nicolás Avellaneda y su natatorio y formuló el Plan Regulador de Crecimiento de la ciudad. Todos los meses, en el Avisador Municipal a través del Boletín Municipal, se publicaban las actividades y los gastos realizados. También creó el Cuerpo de Inspectores de Tránsito, la Farmacia Oficial y el Servicio Fúnebre Gratuito para personas pobres de solemnidad. Modernizó el servicio de ambulancias incorporando vehículos automotores, reemplazando los vehículos tirados por caballos. Para el servicio de limpieza pública incorporó camiones regadores y barredores. Sus contemporáneos comentaban que no tenía guardaespaldas. Diariamente se trepaba a una bicicleta para visitar barrios de los suburbios. Los guapos, taitas, matones y malandras lo reverenciaban. Su premisa de gobierno estuvo orientada a la obra publica y a la salud pública. En 1932 ganó las elecciones consagrándose gobernador de la provincia. El gobierno de Nougués estaba centrado en la salud pública, y afirmaba conocer las necesidades del pueblo. Manifestaba el deseo de trabajar con eficacia para la consolidación de la “verdadera justicia social”. Lamentablemente su gestión fue truncada por conflictos políticos, pero su persona de bien se recuerda como un hombre honesto que se enfrentó a los abusos y a la corrupción en la famosa “Década Infame”. En los anaqueles de la biblioteca de la Legislatura quedaron las leyes de salud pública, educación, leyes obreras y obras públicas. El ex intendente municipal y gobernador partió de este mundo en total grado de pobreza. Pero su nombre es recordado a diario en la Escuela N° 247, y en la calle que nace en la avenida Mate de Luna al 2.900/3.000 (Villa Luján).

Víctor Hugo Rossi

Ecuador 4.536 - S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En la previa del Superclásico, Boca logró un gran triunfo y River no levanta cabeza
1

En la previa del Superclásico, Boca logró un gran triunfo y River no levanta cabeza

Lo que necesitás saber para organizar vacaciones sin estresarte
2

Lo que necesitás saber para organizar vacaciones sin estresarte

Se expande el programa que acompaña a personas trans y no binarias en la búsqueda laboral
3

Se expande el programa que acompaña a personas trans y no binarias en la búsqueda laboral

4

Leer por placer: una silenciosa medicina para la mente

5

Cartas de lectores: Peter Pan y los hijos del País de Nunca Jamás

6

Cartas de lectores: Club Sportivo Bella Vista

Más Noticias
Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Preocupación en la industria azucarera ante un proyecto oficial

Preocupación en la industria azucarera ante un proyecto oficial

Preventiva para la mujer acusada de matar a su pareja

Preventiva para la mujer acusada de matar a su pareja

Narcotráfico: la Provincia refuerza el Operativo Lapacho para evitar la llegada de grupos brasileños

Narcotráfico: la Provincia refuerza el Operativo Lapacho para evitar la llegada de grupos brasileños

Salud de perros y gatos: 20 preguntas y respuestas sobre mascotas y castración

Salud de perros y gatos: 20 preguntas y respuestas sobre mascotas y castración

La recaudación tributaria nacional sufrió una caída del 3,5%

La recaudación tributaria nacional sufrió una caída del 3,5%

Comentarios