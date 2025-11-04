Cartas de lectores: “El león rugiente tucumano”

En la década de 1920, irrumpió en la política el joven Juan Luis Nougués, proveniente de familias acaudaladas. Egresado del Colegio Nacional Bartolomé Mitre, junto con sus compañeros de estudios fundaron el Partido Defensa Comunal, escondido del Partido Liberal. En 1928 ganó las elecciones municipales, y a los 29 años asumió como intendente de San Miguel de Tucumán, considerado a la fecha el más joven. Al asumir el cargo tuvo serios inconvenientes económicos: las arcas municipales estaban exhaustas, obligándolo a contraer un empréstito de $8 millones, y de inmediato creó la Secretaria de Administración y Defensa Social. En su plan de obras públicas se pavimentaron 1.049 cuadras en la planta urbana, empleándose el hormigón armado. También se construyeron el mercado de Abasto, y los de barrios. Se construyeron ocho postas sanitarias, conocidas como dispensarios, las cuales eran atendidas por un médico y una partera. Implementó el uso obligatorio del boleto en el servicio de tranvías eléctricos, e igualmente el uso del boleto combinado. Prolongó las líneas de los tranvías 1, 2 y 4, del centro a Ciudadela, y de las líneas 3, 5 y 7 hasta la plazoleta Dorrego. Proyectó la ampliación del servicio de tranvías; la construcción del parque Nicolás Avellaneda y su natatorio y formuló el Plan Regulador de Crecimiento de la ciudad. Todos los meses, en el Avisador Municipal a través del Boletín Municipal, se publicaban las actividades y los gastos realizados. También creó el Cuerpo de Inspectores de Tránsito, la Farmacia Oficial y el Servicio Fúnebre Gratuito para personas pobres de solemnidad. Modernizó el servicio de ambulancias incorporando vehículos automotores, reemplazando los vehículos tirados por caballos. Para el servicio de limpieza pública incorporó camiones regadores y barredores. Sus contemporáneos comentaban que no tenía guardaespaldas. Diariamente se trepaba a una bicicleta para visitar barrios de los suburbios. Los guapos, taitas, matones y malandras lo reverenciaban. Su premisa de gobierno estuvo orientada a la obra publica y a la salud pública. En 1932 ganó las elecciones consagrándose gobernador de la provincia. El gobierno de Nougués estaba centrado en la salud pública, y afirmaba conocer las necesidades del pueblo. Manifestaba el deseo de trabajar con eficacia para la consolidación de la “verdadera justicia social”. Lamentablemente su gestión fue truncada por conflictos políticos, pero su persona de bien se recuerda como un hombre honesto que se enfrentó a los abusos y a la corrupción en la famosa “Década Infame”. En los anaqueles de la biblioteca de la Legislatura quedaron las leyes de salud pública, educación, leyes obreras y obras públicas. El ex intendente municipal y gobernador partió de este mundo en total grado de pobreza. Pero su nombre es recordado a diario en la Escuela N° 247, y en la calle que nace en la avenida Mate de Luna al 2.900/3.000 (Villa Luján).