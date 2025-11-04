Encuentro de emprendedores, docentes y estudiantes

Hay en esta iniciativa multipropósito -como lo fueron los encuentros del “Foro Tucumán Responsable” sobre seguridad vial y sobre la basura, o el encuentro de ACDE en busca de “Hacer ciudadanos”- una mirada motivadora desde el afecto por el terruño. “Todos los que participamos amamos la provincia y creemos que, si generamos más y mejores empresarios, Tucumán va a mejorar”, expresó Mahtuk. No importa si se trata de la capital inquieta y acumuladora o desde el interior profundo y alejado. Varias historias de tucumanos emprendedores -como las de Nadim Richa, oriundo de Los Ralos, de Jacobo Cohen Imach (Mercado Libre) o Ricardo Neme (vende software bancario)- van a dar ejemplo a los estudiantes de cómo se puede combinar creatividad con gestión -como señala Costal- y cómo incluso se puede soñar con expandirse fuera de los contornos de la provincia y hasta del país. “No importa si después se quedan o se van. Lo importante es que entiendan que el cl cambio empieza acá”, dijo Mahtuk. La idea es mostrar que “se puede comenzar desde muy joven con lo que uno tiene, sin esperar que todo esté perfecto para animarse. A veces el primer paso es hacerlo, probar, equivocarse y volverá internarlo mejor”, añadió la dieñadora.