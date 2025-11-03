Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
Fútbol
El pedestal del "Muñeco" está temblando: el momento más crítico de Marcelo Gallardo en River
El ídolo y multicampeón atraviesa su etapa más difícil como entrenador. En crisis de resultados y cuestionado por sus decisiones, Gallardo vive horas decisivas.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Marcelo Androetto
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Club Atlético River Plate
Martín Demichelis
Marcelo Gallardo
WhatsApp
Argentina
Miguel Borja
Franco Mastantuono
Kevin Castaño
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta
El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias
Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión
Jaldo, sobre la modernización laboral en Tucumán: “No se tocarán los derechos adquiridos de los trabajadores”
Federico Pelli: “El liderazgo de Lisandro Catalán sigue intacto en Tucumán”
La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA
Más Noticias
Federico Pelli: “El liderazgo de Lisandro Catalán sigue intacto en Tucumán”
Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos
Jaldo, sobre la modernización laboral en Tucumán: “No se tocarán los derechos adquiridos de los trabajadores”
El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta
Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda
Cuál es el mejor horario para salir a caminar y quemar más calorías, según la ciencia
El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias
La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más