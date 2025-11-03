Secciones
Seguridad

Allanaron el Escuadrón 52 de Tartagal de Gendarmería Nacional y la casa de un comandante

La investigación data de mayo pasado, a partir de un procedimiento en el que se secuestró una carga de 160 kilos de cocaína.

Allanaron el Escuadrón 52 de Tartagal de Gendarmería Nacional y la casa de un comandante
Hace 1 Hs

En el marco de una investigación que lleva adelante la Sede Descentralizada de Tartagal, a cargo de la fiscal Lucía Orsetti, este lunes se llevaron a cabo allanamientos en las oficinas del Escuadrón 52 de Tartagal, de Gendarmería Nacional, y en la casa particular del titular de esa dependencia.

La medida tuvo como objetivo el secuestro de elementos de interés para el caso, por el cual ya hay otros implicados sobre los cuales se formalizaron distintas imputaciones, entre ellos un oficial y un suboficial de esa fuerza.

La investigación data de mayo pasado, a partir de un procedimiento en el que se secuestró una carga de 160 kilos de cocaína. De la investigación, participan investigadores de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, del Ministerio Público de la Provincia.

Las medidas ejecutadas están bajo conocimiento de las autoridades principales de dicha fuerza en Salta. En tanto, se evalúan el tenor de las evidencias que fueron secuestradas, la fiscalía mantiene reservar de los elementos incautados y otros detalles del caso.

