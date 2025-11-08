El idioma que mejor entiende la Inteligencia Artificial es una sorpresa

El estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de Maryland y Microsoft, quienes analizaron el rendimiento de varios modelos lingüísticos -entre ellos OpenAI, Google Gemini, Llama, DeepSeek y Qwen- al procesar instrucciones y textos en 26 idiomas distintos.



El polaco obtuvo un 88 % de eficacia, seguido del francés con 87, el italiano con un uno por ciento menos y el español con el 85. El inglés, por su parte, quedó relegado al sexto lugar con un 83,9 %. Y el chino, pese a su enorme volumen de datos que también aporta en la nube, ocupó el penúltimo puesto.