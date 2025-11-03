Álvaro Galindo seguirá al frente de Tarucas: “Queremos capitalizar la experiencia y crecer aún más”

“Estoy con muchísimas ganas de arrancar, tratando de definir el plantel que va a representar a Tarucas y la región del NOA en 2026”, expresó Galindo, quien comandará al equipo por segundo año consecutivo. “Buscaremos afianzarnos aún más, tratando de mejorar el resultado, pero sin dejar de lado la maravillosa experiencia de haber formado una tercera franquicia para poder desarrollar jugadores acá en la región y, sobre todo, jugar un torneo tan exigente como el Súper Rugby Américas, el cual fue una gran experiencia de crecimiento. La tenemos que capitalizar y sacarle el mayor provecho este año”, agregó.