Álvaro Galindo seguirá al frente de Tarucas: “Queremos capitalizar la experiencia y crecer aún más”

El Súper Rugby Américas 2026 empieza a tomar forma, y una de las grandes noticias para el rugby del norte argentino es la confirmación de Álvaro Galindo como head coach de Tarucas, la franquicia tucumana que representará nuevamente al NOA en el certamen continental. Su continuidad, junto con la de Juan Manuel Leguizamón en Pampas XV, reafirma la apuesta de la Unión Argentina de Rugby por la estabilidad y el desarrollo regional dentro del sistema profesional.
“Estoy con muchísimas ganas de arrancar, tratando de definir el plantel que va a representar a Tarucas y la región del NOA en 2026”, expresó Galindo, quien comandará al equipo por segundo año consecutivo. “Buscaremos afianzarnos aún más, tratando de mejorar el resultado, pero sin dejar de lado la maravillosa experiencia de haber formado una tercera franquicia para poder desarrollar jugadores acá en la región y, sobre todo, jugar un torneo tan exigente como el Súper Rugby Américas, el cual fue una gran experiencia de crecimiento. La tenemos que capitalizar y sacarle el mayor provecho este año”, agregó.
El certamen continental contará con cuatro franquicias argentinas, tras la incorporación de Capibaras XV, que se sumará a Pampas, Dogos XV y Tarucas. En Buenos Aires, Juan Manuel Leguizamón iniciará su tercera temporada al frente de Pampas, mientras que en Córdoba habrá cambio de mando: Diego Ghiglione asumirá como head coach de Dogos, tras su experiencia como asistente en las últimas ediciones.
En tanto, Nicolás Galatro será el encargado de liderar a Capibaras XV, una nueva franquicia que agrupa a las uniones del Litoral y que buscará ser un nuevo polo de desarrollo para jugadores del norte de Santa Fe, Entre Ríos y Rosario.
Con Galindo confirmado, Tarucas comenzará su pretemporada a mediados de enero con la mirada puesta en afianzar su identidad y potenciar el talento local. El objetivo es claro: seguir creciendo y consolidar al NOA dentro del rugby profesional sudamericano.