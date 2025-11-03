Suspendieron a un docente por adoctrinamiento político en una escuela privada de Banfield

Un docente del Colegio Bertrand Russell, una institución de gestión privada ubicada en Banfield, fue suspendido de manera preventiva luego de que se difundiera un audio en el que, durante una clase, insultaba a sus alumnos y manifestaba opiniones políticas partidarias en tono crítico hacia la gestión nacional.
El hecho, dado a conocer por el sitio Border Periodismo, provocó un fuerte revuelo en la comunidad educativa y motivó la intervención inmediata del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello.
Según informaron desde la cartera, tras la viralización del audio en redes sociales y portales de noticias, el colegio procedió a suspender al docente involucrado y notificó a las autoridades provinciales. A través de la Secretaría de Educación, el Ministerio remarcó “la gravedad del episodio” y la necesidad de erradicar cualquier práctica contraria al respeto y la pluralidad dentro del ámbito escolar, subrayando que tanto las instituciones estatales como las privadas deben garantizar esos principios.
La reacción oficial se basó en la denuncia pública de un caso de “adoctrinamiento político partidario” y de una falta grave al marco de convivencia escolar, debido a los insultos y expresiones violentas dirigidas a los estudiantes. En ese sentido, el Ministerio dispuso una intervención “para garantizar que el proceso educativo se desarrolle en un marco de respeto y pluralidad”.
El comunicado oficial hizo referencia a la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, la Ley N.º 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Convivencia Escolar N.º 26.892, recordando que esas normas exigen asegurar una educación “respetuosa de la dignidad, integridad y libertad de pensamiento, conciencia y expresión” de los alumnos.
“Cualquier modalidad despectiva o imposición ideológica vulnera esos derechos y compromete el desarrollo integral de los estudiantes”, señalaron desde el Ministerio.
En el material difundido se escucha al profesor dirigirse con insultos a los alumnos de sexto año, molesto por lo que interpretó como un festejo electoral. En tono exaltado, el docente les reprocha su “indiferencia frente al sufrimiento social” y afirma: “Permanentemente la idiotez, no tomar contacto con nada que tenga que ver con la realidad, viviendo en una burbuja”.
En otro tramo, anticipa consecuencias negativas para sectores populares y sostiene: “Tal vez, dentro de algunos años vean que el hijo de la sirvienta se murió de cáncer en un hospital que no tiene financiamiento”.
Desde el Ministerio de Capital Humano recordaron que ya se actuó en otros casos similares, donde se detectó el “inadecuado tratamiento de contenidos político-partidarios” o expresiones peyorativas hacia estudiantes. Todas las intervenciones, aseguraron, se realizaron bajo el marco normativo vigente, priorizando la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la promoción de un entorno educativo libre de condicionamientos ideológicos.
Finalmente, la Secretaría de Educación instó a todas las jurisdicciones y comunidades educativas a reforzar los mecanismos de supervisión y defensa del derecho de los alumnos a recibir una formación libre de adoctrinamiento. Además, recordó la línea gratuita 0800-222-1197, disponible para denuncias o consultas ante situaciones que afecten la convivencia, la libertad o los derechos en el ámbito escolar.