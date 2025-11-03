Carla Markus arrasó en su debut y agrandó el récord argentino en el WTA 125 de Tucumán

El tenis argentino sigue de fiesta en el WTA 125 de Tucumán. Este lunes, Carla Markus selló una contundente victoria en la última ronda de la qualy al derrotar a la brasileña Gabriela Cé por 6-1 y 6-0 en la cancha principal del Lawn Tennis Club. Con su clasificación, ya son 10 las argentinas en el cuadro principal, una cifra inédita en la historia de los torneos WTA organizados en el país.