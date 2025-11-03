Carla Markus arrasó en su debut y agrandó el récord argentino en el WTA 125 de Tucumán

El tenis argentino sigue de fiesta en el WTA 125 de Tucumán. Este lunes, Carla Markus selló una contundente victoria en la última ronda de la qualy al derrotar a la brasileña Gabriela Cé por 6-1 y 6-0 en la cancha principal del Lawn Tennis Club. Con su clasificación, ya son 10 las argentinas en el cuadro principal, una cifra inédita en la historia de los torneos WTA organizados en el país.
“Estoy muy contenta. Fue un partido muy bueno, de un nivel muy alto. La verdad es que estoy muy feliz por este resultado y ahora voy a darlo todo en la primera ronda del cuadro principal”, expresó Markus, en diálogo con LA GACETA Play.
Calor, experiencia y crecimiento
El intenso calor tucumano fue uno de los grandes protagonistas de la jornada, pero Markus aseguró que llegó preparada: “Hace bastante calor, el sol pega fuerte, pero vengo de jugar dos semanas en Colombia, con temperaturas muy altas y parecidas a las de acá. Estoy bastante acostumbrada”, explicó.
Para la jugadora de 19 años, este torneo tiene un valor especial. “Es mi segundo WTA, así que más que nada vengo a sumar experiencia. No pienso tanto en los puntos, sino en compararme con chicas de nivel muy alto, ver qué tan lejos o cerca estoy de ellas y confiar, porque creo que estoy con un nivel muy bueno y puedo llegar lejos”, dijo.
Un regreso con revancha
El partido ante Cé tuvo también un componente simbólico: Markus ya la había enfrentado en el mismo escenario años atrás. “Jugué acá hace tres años, era mi segundo o tercer Future. Aquella vez me ganó más por experiencia que por nivel, pero esta vez pude demostrar que mejoré, que maduré y que ahora estoy a la altura. Hoy fui bastante superior, así que estoy muy contenta con mi tenis”, analizó.
Con confianza y una racha positiva que arrastra desde las últimas semanas, Markus se ilusiona con seguir avanzando: “Vengo jugando muy bien, con buenos resultados y mucha confianza. Todavía no sé contra quién juego, pero voy a dar mi mejor versión y tratar de ganar, obvio”, cerró con una sonrisa.
El WTA 125 de Tucumán sigue sumando historia: 10 argentinas en el cuadro principal, un récord que refleja el gran momento del tenis femenino nacional.