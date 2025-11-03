Cyber Monday: “El consumidor está más maduro y compara precios antes de comprar”

El Cyber Monday 2025 transcurre con un crecimiento notable en la participación de los usuarios, según destacó este lunes en LA GACETA Gustavo Sanbucetti, director institucional de la Cámara de Comercio Digital de Argentina. Hasta las primeras horas del evento, más de dos millones de personas ingresaron al sitio oficial para explorar ofertas y promociones.
“El evento está funcionando muy bien, con un aumento en la cantidad de usuarios. La gente entra, navega, compara precios y aprovecha descuentos y financiamiento de las marcas”, explicó Sanbucetti.
A diferencia de años anteriores, cuando los consumidores se abalanzaban sobre productos de alto ticket apenas comenzaba el evento, actualmente los compradores muestran mayor madurez y planificación. Una de las secciones más visitadas es la de beneficios bancarios, donde los usuarios pueden combinar su tarjeta o billetera virtual con las promociones disponibles, lo que facilita la optimización del presupuesto.
En cuanto al comportamiento regional, Tucumán ocupa el sexto lugar en visitas, detrás de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. “Es interesante ver cómo crece el comercio electrónico en Tucumán, tanto a nivel de compradores como de vendedores. Tenemos un equipo propio y socios en la provincia, y es una plaza que nos da mucha alegría ver cómo se desarrolla”, agregó.
Entre las categorías más buscadas se encuentran electrónica, indumentaria y viajes, siendo esta última especialmente relevante en esta época cercana a las vacaciones. Durante el Cyber Monday, la tasa de conversión, es decir, el porcentaje de visitantes que concretan una compra, puede llegar al 2% o 3%, el doble o triple del promedio anual.
El financiamiento sigue siendo un atractivo clave para los consumidores. Según Sanbucetti, muchas marcas ofrecen hasta 12 cuotas sin interés en electro y tecnología, lo que permite adquirir productos de mayor ticket sin comprometer el presupuesto.
“El tema cuotas, junto con la comparación de precios y descuentos, sigue siendo fundamental. Hoy el consumidor no solo busca financiamiento, sino también analiza dónde obtiene la mejor oferta”, concluyó Sanbucetti, invitando a los usuarios a seguir participando del evento.