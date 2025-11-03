Mateo Carreras, intratable: otro try y gran actuación con Bayonne en el Top 14

Mateo Carreras no frena. En la novena fecha del Top 14 francés, el tucumano formado en Los Tarcos volvió a dejar su sello con un nuevo try en la goleada de Bayonne por 49-7 ante Montauban.
El wing, que acaba de renovar su contrato con el club hasta 2029, firmó su tercera conquista consecutiva y confirmó su gran presente en Europa. La jugada nació de una potente corrida de Manu Tuilagi, que rompió la defensa rival y lo asistió para que defina con tranquilidad en el ingoal.
El try de Mateo Carreras con asistencia de Manu Tuilagi en la goleada de Bayonne (club de rugby mÃ¡s futbolero del mundo) ante Montauban. pic.twitter.com/mNAxX7kayE— Santiago Ãngel ð¦ð· ð³ð¿ (@AangelCoco) November 2, 2025
Carreras completó una actuación sobresaliente: 97 metros con la pelota, cinco defensores superados, siete tackles y dos recuperaciones. En Bayonne también fueron titulares Rodrigo Bruni y Lucas Paulos, mientras que Lucio Sordoni, del lado de Montauban, debió salir lesionado apenas iniciado el encuentro.
El equipo vasco se mantiene entre los primeros puestos del Top 14 y tiene en Carreras a una de sus grandes figuras. El tucumano, pieza clave en Los Pumas, sigue demostrando que está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera.