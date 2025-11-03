Secciones
Jaldo, sobre su postulación en las elecciones: “Asumir riesgos era necesario para representar la gestión”

El mandatario provincial comparó la estrategia electoral con la campaña nacional de La Libertad Avanza.

Hace 1 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo defendió este lunes su decisión de encabezar la lista oficialista en Tucumán durante las recientes elecciones de medio término, en un análisis que vinculó la estrategia provincial con la campaña nacional de La Libertad Avanza, liderada por el presidente Javier Milei.

“En toda la campaña nacional, más que el énfasis en los candidatos, se puso el énfasis en el presidente de la Nación, en el color violeta, en el león y en todo lo que significa La Libertad Avanza a nivel nacional. Muy pocos se nombraron los candidatos”, explicó el mandatario.

Frente a ese escenario, Jaldo consideró que él era la persona más indicada para representar la gestión provincial. “¿Quién mejor puede representar la gestión del gobierno actual que su gobernador? Son los riesgos que a veces hay que correr y las decisiones institucionales y personales que hay que tomar”, afirmó.

El gobernador recordó que no existen antecedentes en Tucumán de un mandatario que se postule como candidato durante su mandato. “No hay antecedente en la provincia de Tucumán que un gobernador se haya puesto al frente de una campaña siendo candidato”, indicó.

Jaldo valoró el resultado electoral, con un 51% de los votos, y subrayó la importancia política de esa cifra. “Hoy hemos ganado por el 51%. Ahora yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si el resultado era adverso? ¿Cuál era el futuro del gobernador? ¿Cuál era el futuro de la provincia? Los riesgos eran muchos. Pero había que asumirlos”, afirmó.

Además, el mandatario resaltó la trascendencia institucional de la elección de medio término. “Esta elección de términos medios ha sido una de las más importantes de los últimos años. Lo que está sucediendo a nivel nacional, capaz que me están copiando a mí. No creo. Pero por eso no hay que criticar mucho, porque después por ahí te llega a donde te tiene que llegar”, reflexionó.

Por último, evitó cuestionar las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional respecto a los legisladores electos. “Si el presidente de la Nación hoy a diputados que han salido electos no los deja asumir porque les da un rol institucional en el Poder Ejecutivo, creo que son decisiones del presidente. Pero también, en la general de la ley, eso roza con los testimoniales. No soy yo quien va a criticar eso”, concluyó.

