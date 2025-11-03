Banco Macro inauguró una nueva sucursal para jubilados y pensionados en el centro de Tucumán

El Banco Macro inauguró oficialmente su nueva sucursal destinada al pago de jubilaciones y pensiones en San Martín 859, en pleno centro de San Miguel de Tucumán. El nuevo edificio reemplaza al antiguo centro de pago y busca ofrecer más confort, tecnología y atención personalizada a miles de adultos mayores que cobran sus haberes en la entidad.
“Hoy es un día muy especial para nosotros. Estamos inaugurando la nueva sede del Centro Único de Pago de San Miguel de Tucumán, en un edificio completamente renovado, pensado para brindar el mejor servicio al adulto mayor”, señaló Fernando Taborda, gerente divisional del Banco Macro.
El local cuenta con servicios tradicionales por línea de caja, atención comercial y, además, incorpora ocho cajeros automáticos inteligentes y terminales de autogestión. “Estos dispositivos permiten que los jubilados puedan realizar distintos trámites sin asistencia, aunque contamos con tres responsables de autogestión que estarán disponibles para acompañarlos en todo momento”, explicó el directivo.
Taborda precisó que el nuevo centro atenderá de lunes a viernes, de 8 a 13, mientras que los cajeros automáticos estarán operativos las 24 horas. En promedio, por la sucursal pasarán cada mes unas 19.000 personas entre jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales.
El gerente destacó además que el cambio responde a una necesidad de modernización: “Queríamos un edificio totalmente nuevo. En un momento complejo, apostamos al equilibrio entre la presencialidad y la digitalización. Esta inauguración refuerza nuestro compromiso con Tucumán y con nuestros clientes”.
El banco también trabaja en nuevas herramientas para mejorar la seguridad y accesibilidad de los adultos mayores. “Estamos implementando un sistema de biometría que permitirá realizar extracciones por huella digital, tanto en los cajeros automáticos como en las cajas, sin necesidad de tarjeta de débito”, detalló Taborda.
Finalmente, el ejecutivo recordó que, con esta apertura y otras obras en marcha, el Macro contará en diciembre con más de 35 cajeros automáticos en el área céntrica de San Miguel de Tucumán. “A todos los jubilados y pensionados que cobraban en la sucursal de Crisóstomo les pedimos que, desde su próximo pago, se acerquen a San Martín 859. Los estaremos esperando para seguir brindándoles un servicio de calidad”, concluyó.