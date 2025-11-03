Secciones
SociedadActualidad

Banco Macro inauguró una nueva sucursal para jubilados y pensionados en el centro de Tucumán

Funciona en San Martín 859 y atenderá a más de 19.000 beneficiarios. “Queremos brindar un mejor servicio y más comodidad al adulto mayor”, destacó Fernando Taborda, gerente divisional de la entidad.

Banco Macro inauguró una nueva sucursal para jubilados y pensionados en el centro de Tucumán
Hace 2 Hs

El Banco Macro inauguró oficialmente su nueva sucursal destinada al pago de jubilaciones y pensiones en San Martín 859, en pleno centro de San Miguel de Tucumán. El nuevo edificio reemplaza al antiguo centro de pago y busca ofrecer más confort, tecnología y atención personalizada a miles de adultos mayores que cobran sus haberes en la entidad.

“Hoy es un día muy especial para nosotros. Estamos inaugurando la nueva sede del Centro Único de Pago de San Miguel de Tucumán, en un edificio completamente renovado, pensado para brindar el mejor servicio al adulto mayor”, señaló Fernando Taborda, gerente divisional del Banco Macro.

El local cuenta con servicios tradicionales por línea de caja, atención comercial y, además, incorpora ocho cajeros automáticos inteligentes y terminales de autogestión. “Estos dispositivos permiten que los jubilados puedan realizar distintos trámites sin asistencia, aunque contamos con tres responsables de autogestión que estarán disponibles para acompañarlos en todo momento”, explicó el directivo.

Banco Macro inauguró una nueva sucursal para jubilados y pensionados en el centro de Tucumán

Taborda precisó que el nuevo centro atenderá de lunes a viernes, de 8 a 13, mientras que los cajeros automáticos estarán operativos las 24 horas. En promedio, por la sucursal pasarán cada mes unas 19.000 personas entre jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales.

El gerente destacó además que el cambio responde a una necesidad de modernización: “Queríamos un edificio totalmente nuevo. En un momento complejo, apostamos al equilibrio entre la presencialidad y la digitalización. Esta inauguración refuerza nuestro compromiso con Tucumán y con nuestros clientes”.

El banco también trabaja en nuevas herramientas para mejorar la seguridad y accesibilidad de los adultos mayores. “Estamos implementando un sistema de biometría que permitirá realizar extracciones por huella digital, tanto en los cajeros automáticos como en las cajas, sin necesidad de tarjeta de débito”, detalló Taborda.

Finalmente, el ejecutivo recordó que, con esta apertura y otras obras en marcha, el Macro contará en diciembre con más de 35 cajeros automáticos en el área céntrica de San Miguel de Tucumán. “A todos los jubilados y pensionados que cobraban en la sucursal de Crisóstomo les pedimos que, desde su próximo pago, se acerquen a San Martín 859. Los estaremos esperando para seguir brindándoles un servicio de calidad”, concluyó.

Temas San Miguel de TucumánBanco MacroSan Martín
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión
1

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA
2

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal
3

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo
4

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?
5

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias
6

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

Más Noticias
Comenzaron las obras para ensanchar la avenida Solano Vera en Yerba Buena: “Era lo que había que hacer”, dijo Macchiarola

Comenzaron las obras para ensanchar la avenida Solano Vera en Yerba Buena: “Era lo que había que hacer”, dijo Macchiarola

¿Cuáles son los cortes de calles previstos para hoy por obras de la Municipalidad y la SAT?

¿Cuáles son los cortes de calles previstos para hoy por obras de la Municipalidad y la SAT?

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

El primer adiós: lo que pasa cuando un bebé empieza el jardín maternal

El primer adiós: lo que pasa cuando un bebé empieza el jardín maternal

Verano 2026: el accesorio que reemplaza al sombrero y conquista todos los looks

Verano 2026: el accesorio que reemplaza al sombrero y conquista todos los looks

Cuál es el mejor horario para salir a caminar y quemar más calorías, según la ciencia

Cuál es el mejor horario para salir a caminar y quemar más calorías, según la ciencia

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

Emprendedores de Elevate: “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”

Emprendedores de "Elevate": “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”

Comentarios