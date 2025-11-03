Banco Macro inauguró una nueva sucursal para jubilados y pensionados en el centro de Tucumán

Finalmente, el ejecutivo recordó que, con esta apertura y otras obras en marcha, el Macro contará en diciembre con más de 35 cajeros automáticos en el área céntrica de San Miguel de Tucumán. “A todos los jubilados y pensionados que cobraban en la sucursal de Crisóstomo les pedimos que, desde su próximo pago, se acerquen a San Martín 859. Los estaremos esperando para seguir brindándoles un servicio de calidad”, concluyó.