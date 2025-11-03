Ferrari evaluaría romper vínculos con una de sus estrellas y ya piensa en un reemplazo para 2026

Según informó ESPN, la escudería italiana evalúa rescindir antes de tiempo el contrato multianual del siete veces campeón, firmado hasta finales de 2026, debido a los pobres resultados y a la falta de adaptación del inglés al monoplaza rojo. Su primera temporada con Ferrari dista mucho de lo que se esperaba: sin podios en 20 carreras y claramente superado por Charles Leclerc, que le saca 64 puntos en el campeonato, Hamilton atraviesa uno de los años más difíciles de su carrera.